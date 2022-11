Un excargo de Adif asegura que es Renfe el responsable de evaluar el factor humano: "Que cada palo aguante su vela"

El director general de Operaciones e Ingeniería de Adif cuando se puso en marcha la línea Ourense-Santiago y también cuando ocurrió el trágico accidente de Alvia en Angrois, Alfonso Ochoa, asegura que es Renfe el que debe supervisar la conducción de los maquinistas. Están acusados el maquinista del tren y el exjefe de Seguridad en la circulación de Adif.

Este testigo -Ochoa- ha comparecido en la octava sesión del juicio del Alvia, por el accidente en el que fallecieron 80 personas y hubo más de 140 heridos: "Que cada palo aguante su vela", ha manifestado. También ha defendido la actuación del administrador de infraestructuras en la puesta en marcha de la vía y que la circulación se realizase bajo el sistema de seguridad Asfa.

"Llamativa", el trabajador de Adif calificaba así la llamada de un minuto y medio que se produjo durante el trayecto entre el maquinista del Alvia y el interventor momentos antes del trágico final.

"A mí me sorprendió pero entiendo que quien debe evaluar si es posible o no es el responsable del factor humano en la conducción, que concierne al operador", expresaba Ochoa, quién añade que Adif no puede "nunca valorar el factor humano".

Opina que la tragedia se podía haber evitado si el maquinista "hubiera frenado cuatro segundos antes" puesto que en el trazado había "suficientes medidas para garantizar que la curva era segura".

Ha justificado el cambio de proyecto que se realizó en la vía: "El modificado del cambio de ancho se realizó por razones de funcionalidad y por integrar mejor esa línea en la red gallega", ha explicado el testigo. Además, ha insistido en que "la decisión del cambio de trazado no fue de Adif"sino del Ministerio competente.