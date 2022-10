El maquinista del Alvia rompe a llorar en el juicio: "Que las víctimas me perdonen, fue un accidente y no pude evitarlo"

Francisco José Garzón, el maquinista del Alvia accidentado en Angrois el 24 de julio de 2013, ha declarado este jueves en el juicio en el que se pretenden dirimir responsabilidades. Aquel día, el tren descarriló e impactó en una curva contra un muro, un hecho que causó 80 muertos.

Durante su declaración, que ha durado poco más de una hora, Garzón se ha roto y ha vuelto a pedir perdón a las víctimas: "Me reitero... que las víctimas me perdonen, fue un accidente y no pude evitarlo", ha dicho entre lágrimas. El maquinista ha contestado solamente a las preguntas de su abogado y ha insistido, entre sollozos, que para él fue "imposible" evitar el accidente.

Garzón declara como investigado ya que el tren circulaba en ese momento con exceso de velocidad. En ese sentido, ha remarcado que no había señales, baliza o limitaciones que le advirtieran que redujese la velocidad. La curva de A Grandeira la pasó a 80 kilómetros por hora.

El maquinista ha explicado que en los momentos previos al accidente perdió "la conciencia situacional" porque recibió una llamada del interventor que era "obligatorio contestar" porque "el teléfono es una herramienta de trabajo". La ruta que cubría ese tren era una línea monótona con muchos viaductos y Garzón creyó que estaba en el túnel anterior.

Ha defendido que le pudo pasar "a cualquiera". Aunque esta primera parte del juicio está centrada en la responsabilidad del maquinista, las familias de las víctimas creen que la responsabilidad del mismo no es exclusiva. Incluso consideran que es "un chivo expiatorio" y reclaman una investigación independiente para depurar responsabilidades a todos los niveles.

El exdirectivo de Adif declarará la semana que viene

El otro imputado de este juicio sin precedentes en Galicia es Andrés Cortabitarte, quien era en el momento del accidente responsable de la seguridad en la circulación de Adif. Declara por los problemas que pudiesen haber afectado a la circulación de los trenes y a su seguridad por si hubieran faltado medidas como balizas o frenados técnicos, como las que apunta el maquinista.

Cortabitarte fue agredido ayer en el comienzo del juicio familiares de las víctimas le increparon al grito de "asesino" y le agredieron. De hecho, tuvo que salir escoltado por la Policía Nacional. Debido a esto, su abogado a alegado que se encuentra "afectado" por los momentos de tensión vividos ayer y su declaración no se producirá hasta el próximo 13 de octubre.