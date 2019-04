Estudiantes de las principales ciudades españolas se movilizan al grito de "no es abuso, es violación"

La huelga se ha convocado contra la sentencia del caso de La Manada, que condena a cada uno de los cinco acusados a nueve años de prisión por un delito de abusos sexuales y no de agresión sexual o violación, que solicitaban las acusaciones y como han exigido los manifestantes.



"Nosotras si te creemos" es lema que encabeza la protesta en la capital navarra, donde los estudiantes que se están congregando en la plaza del Ayuntamiento, la mayoría chicas, que corean consignas como "No es abuso es violación", "Gora borroka feminista" (Viva la lucha feminista), "Tranquila hermana ésta es tu manada" o "Ninguna agresión sin respuesta".

En algunas ciudades, como en Madrid, los asistentes a la concentración han clamado "fuera machistas de los juzgados", al considerar que este fallo judicial es "patriarcal".

Unas protestas que se han desarrollado este mediodía, coincidiendo con la huelga estudiantil, y los convocantes, el Sindicato de Estudiantes, ha decidido hacer una manifestación hasta el Ministerio de Justicia.

Una de las manifestantes que se encontraba en la cabecera es la hermana de Diana Quer, Valeria, quien ha señalado a los medios que protesta en su nombre, "porque ella no puede hacerlo".

"Grita por las que no pueden", "Nosotras somos la manada", "Si no nos matan no nos creen" y "A ese magistrado no lo han violado", han sido algunos de los mensajes de las pancartas de esta protesta.