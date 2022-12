Esther Vaquero, ante la situación de los sanitarios: "No se pueden permitir esos contratos precarios, esas agendas infinitas"

Tenemos las urgencias pediátricas colapsadas con varias olas de faringitis, gastroenteritis, estreptococo y algo de bronquiolitis. Y lo sé de primera mano, porque tengo dos niños pequeños y soy víctima colateral -no solo porque lo contemos en las noticias-.

Dice mi médico que estamos saldando la "deuda inmunológica", que como hemos pasado dos años en una burbuja aséptica de mascarillas y distancia social, ahora estamos cogiendo todos los virus que teníamos pendientes.

Pero nos hemos olvidado demasiado pronto de nuestros sanitarios y sus condiciones. Esos a quienes tanto aplaudíamos en los peores meses de la pandemia. No miro a partidos políticos y no hablo de colores, pero no se pueden permitir esos contratos precarios, esas agendas infinitas y esas consultas tan llenas. No se puede ver a todos los pacientes en 3 o 5 minutos. Los necesitamos, y los necesitamos bien. Para que nos cuiden, primero tienen que estar ellos bien.