Esther Vaquero, sobre los cánticos machistas: "Cuando uno sobrepasa el límite, para mi se acaba la diversión"

Esta semana hay una polémica bastante gorda con una "tradición" de principio de curso en un colegio mayor de Madrid. Esos cánticos machistas de un grupo de chicos hacia las chicas de la residencia de enfrente que se han vuelto virales.

Yo nunca he vivido en un colegio mayor, porque estudié en mi ciudad, en Salamanca, pero tengo muchos amigos que sí y alguna novatadas eran realmente perturbadoras. Siempre me sorprendió que se perpetuasen actos humillantes y vejatorios de año en año... nunca les vi la gracia.

Cuando uno sobrepasa el límite de faltar desproporcionadamente el respeto al otro, para mi se acaba la diversión. Lo siento, mi humor es otro. No tiene ninguna gracia que 200 tipos jaleen a la vez las barbaridades machistas que acaba de gritar otro. A mi me impresiona y me asusta.

Las chicas de enfrente no se sienten ofendidas -perfecto, allá cada uno-, pero cuidado con normalizar y reír estas "gracias", por si alguno de los jaleantes se confunde y entiende que puede sobrepasar ciertos límites.