Las alumnas del colegio mayor Santa Mónica responden al cántico machista: "No nos sentimos ofendidas"

Los estudiantes que residen en el colegio mayor de Madrid Elías Ahúja gritaron cánticos machistas hacia sus compañeras de otro colegio mayor femenino, Santa Mónica, a las que llaman "ninfómanas", entre otros calificativos. Al parecer ya hay varios expulsados por este hecho, se ha abierto una investigación por parte de la Universidad Complutense para identificar al resto de implicados. Un video que se ha viralizado y ha suscitado el rechazo de la clase política.

En el vídeo se puede ver como un alumno comienza a gritar desde su habitación asomado a la ventana: "Salid de vuestras madrigueras como conejas. Sois unas p**** ninfómanas. Os prometo que vais a f***** todas en la capea, ¡vamos Ahuja!". Una vez finalizado el mensaje, el resto de estudiantes levantaban las persianas de sus habitaciones a la vez.

Las alumnas defienden a los estudiantes

Las estudiantes del colegio mayor femenino Santa Mónica, a las que iban destinados esos comentarios, aseguran que los alumnos que gritaron son sus amigos, que era un juego y que en ningún momento se sintieron ofendidas.

"Están avergonzados", asegura Álvaro Niego, el subdirector del colegio mayor. "Están con nosotros, son nuestras amigas", dice uno de los estudiantes varones.

Por su parte, las chicas del colegio mayor femenino aseguran que no se sintieron ofendidas "para nada" y les defienden: "Me sabe bastante mal que le estén dejando de algo que ellos no son", explica otra chica.

Sin embargo, otras universitarias aseguran que se trata de unos cánticos "machistas": "Eso es machismo interiorizado y hay que erradicarlo".

El comunicado del colegio mayor Santa Mónica

Las residentes del Colegio Mayor Santa Mónica de Madrid han escrito un comunicado pronunciándose sobre los gritos machistas de los residentes del colegio mayor Elías Ahúja. "Nos gustaría expresar nuestro apoyo al colegio mayor Elías Ahúja ante las declaraciones que se están haciendo", comienza el comunicado.

"En primer lugar, queremos que quede constancia de la disconformidad ante las palabras recogidas en los vídeos difundidos, totalmente inadecuadas a irrespetuosas. No obstante, un vídeo viralizado sin entender su contexto es fácil de malinterpretar. A pesar de la gravedad de sus palabras, es una práctica con tradición entre colegios mayores de la que se ha creado una impresión de odio y machismo que no puede estar más lejos de la realidad. Desde siempre hemos sido colegios con muy buena relación, compartimos amistades con muchos de ellos y conocemos de primera mano sus valores y principio, ninguno de ellos con intención de realizar un discurso misógino ni mucho menos denigrarnos como mujeres", continúa.

Para finalizar, "aceptamos las disculpas de los colegiales y rogamos discreción y y respeto".

Falta educación sexual, dicen los expertos

Los expertos atribuyen estos 'cánticos' a la falta de educación sexual. "Además de ir a la caza de las brujas, lo han premeditado, lo han grabado y se han puesto de acuerdo todos para hacer como una escenografía", dice Bárbara Triguero, doctora en Estudios feministas.

La Fiscalía investiga los hechos

La Fiscalía de Madrid investigará si los cánticos machistas por parte de unos estudiantes contra las alumnas de otro centro constituyen un delito de odio, han informado a Efe fuentes fiscales.

Esta investigación se suma a la que ha abierto la Universidad Complutense y a otros sectores de la sociedad que condenan los gritos