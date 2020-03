Eurovisión 2020: Todas las canciones del Festival de Eurovisión

Pese a la pandemia del coronavirus, que esta afectando al planeta entero y a Europa en particular, todo parece indicar que la celebración de Eurovisión 2020 sigue adelante por el momento. El certamen, que se celebrará entre los días 12 y 14 de mayo en Rotterdam (Holanda), ya conoce las canciones de los participantes.

Pese a que el número de participantes será el mismo que en la pasada edición, un total de 41, no serán los mismos países los representados. Mientras que Hungría y Montenegro no estarán presentes en el Festival de Eurovisión 2020, Bulgaria y Ucrania han decidido volver.

En la final de Eurovisión del 16 de mayo, que si sigue su curso se celebrará en el Ahoy, Rotterdam, con los 26 países que promocionen, ya se encuentras los miembros del Big 5, entre los que se enmarca España.

La candidatura de España se encuentra liderada por Blas Cantó, supervisado por la creativa Nicoline Refsing, que interpretará 'Universo' junto a los que a priori son los favoritos para alzarse con el premio que conquistó el pasado año el holandés Duncan Laurence.

En representación de Países Bajos y clasificado a la final de Eurovisión 2020 en calidad de vigente campeón, tenemos a Jeangu Macrooy con su tema Grow. Así mismo, completando este Big 5 tenemos a: Ben Dolic (Alemania) con Violent Thing, Diodato (Italia) con su propuesta Fai rumore; El francés Tom Leeb con The best in me y al británico James Newman con My last breath.

Consulta aquí la lista completa de canciones de Eurovisión 2020:

Australia: Montaigne, Don't break me.

Azerbaiyán: Samira Efendi, Cleopatra.

Bélgica: Hooverphonic, Release me.

Bielorrusia: VAL, Da vidna.

Chipre: Sandro Nicolas, Running.

Croacia: Damir Kedzo, Divlji Vjetre.

Eslovenia: Ana Soklic, Voda.

Irlanda: Lesley Roy, Story of my life.

Israel: Eden Alene, Feker libi.

Lituania: The Roop, On fire.

Macedonia del Norte: Vasil Garvanliev, YOU.

Malta: Destiny Chukunyere, All of my love.

Noruega: Ulrikke, Attention.

Rumanía: Roxen, Alcohol you.

Rusia: Little Big, Uno.

Suecia: The Mamas, Move.

Ucrania: Go, A Solovey.

Albania: Arilena, Ara Shaj (Grito).

Armenia: Athena Manoukian, Chains on you.

Austria: Vincent Bueno, Alive.

Bulgaria: Victoria, Tears getting sober.

Dinamarca: Ben & Tan, Yes.

Estonia: Uku Suviste, What love is.

Finlandia: Aksel Kankaanrantaión, Looking back.

Georgia: Tornike Kipiani, Take me as I am.

Grecia: Stefania, SUPERG!RL.

Islandia: Dadi & Gagnamagnid, Gagnamagnid.

Letonia: Samanta Tina, Still Breathing.

Moldavia: Natalia Gordienko, Prison.

Polonia: Alicja Szemplinska, Empires

Portugal: Elisa, Medo de sentir.

República Checa: Benny Cristo, Kemama.

San Marino: San Marino, Freaky!

Serbia: Hurricane, Hasta la vista.

Suiza: Gjon's Tears, Répondez-moi.