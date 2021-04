Estar vacunado, ¿un requisito para trabajar? Esto dice la ley de prevención de riesgos laborales

¿Es la vacuna contra el coronavirus un requisito fundamental para buscar trabajo? No, una empresa no puede negarse a contratar a un empleado porque no esté vacunado. Ahora bien, existen excepciones en varios sectores.

Según los expertos, las empresas si pueden seleccionar empleados según estén vacunados o no cuando se trata de hospitales o residencias de mayores. En estos casos podrían acogerse a la ley de prevención de riesgos laborales.

En concreto, el artículo 15 dice en el apartado 'h': "Adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la individual".

Un trabajo en un hospital supone un riesgo para la salud pública y por tanto, estar vacunado se puede entender como una medida de protección colectiva. Un aspecto importante a destacar es que esta circunstancia podría afectar solo a quienes se han negado a vacunarse y no a los que aún no les ha llegado el turno.

El proceso de vacunación en España

El objetivo marcado por el Gobierno es haber vacunado con al menos una dosis al 70% de la población española a finales de verano. La polémica sigue girando alrededor de AstraZeneca y ahora también de la vacuna de Janssen, después de que en Estados Unidos se haya pedido parar su administración por varios casos de trombos.