Esta sentencia pone en duda las multas por circular en Zonas de Bajas Emisiones de Madrid

La Estrategia de Sostenibilidad Ambiental Madrid 360 se caracteriza por las Zonas de Bajas Emisiones de Especial Protección (ZBEDEP). En estas zonas está limitada la circulación y solo pueden acceder unos vehículos en concreto. Si esto no se cumple, se imponen una serie de multas que los usuarios se ven en la obligación de pagar. Estimaciones de la asociación de Automovilistas Europeos Asociados (AEA) aseguran que desde marzo de 2022 hasta septiembre de 2023 se han impuesto de forma ilegal 1.188.785 multas con importes de 237 millones de euros.

Respecto a estas sanciones, la AEA ha denunciado al Ayuntamiento de Madrid, dejando en el aire la validez de ellas. El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 34 de Madrid ha reafirmado esas dudas y dicta una sentencia motivada por el recurso llevado a cabo por esta asociación. En este recurso se reclamaban dos cosas: primero que la Zona de Bajas Emisiones de Plaza Elíptica (donde había sido sancionado el usuario que defiende la asociación) no indica con ninguna claridad la zona a la que afectan estas restricciones medioambientales y también denuncia que no se advierte a los conductores de la existencia de dispositivos de grabación.

Tal y como indica el comunicado de la asociación, esta sentencia podría ser "un nuevo varapalo judicial" a este tipo de sanciones provenientes del Ayuntamiento de Madrid. "Un recurso promovido por los servicios jurídicos" de esta asociación, señala que "ha abierto la posibilidad de recurrir no solo a las multas por acceder sin autorización a la ZBEDEP de Plaza Elíptica, sino también las impuestas en el resto de Zonas de Bajas Emisiones (como el Distrito Centro y M-30). La AEA asegura que entrar en estas zonas "no debe ser sancionado como infracción grave, sino como leve".

La denuncia de la asociación se ha resuelto a favor del automóvil damnificado y se ha anulado la multa que tenía de 200 euros. Esta multa se la impuso el Ayuntamiento de Madrid por "acceder a las ZBEDEP de Plaza Elíptica sin autorización".

Falta de señalización

La asociación AEA asegura que esto se debe a que "no consta acreditada la correcta señalización de la zona". De hecho, señalan que hace dos años ya se denunció que el Ayuntamiento de Madrid estaba sancionando a usuarios debido a la "confusa y deficiente señalización en la zona de bajas emisiones de Plaza Elíptica". A esto, el consistorio madrileño respondió que se "cumplía con la normativa" y que "no estaban estudiando cambiarla". Pero ahora sí que el juzgado reconoce la denuncia y en la sentencia se alega que "de la documentación aportada no consta que la señalización de la zona advierta debidamente a los usuarios no solo de la prohibición de acceso sin autorización sino, incluso, de la instalación de dispositivos de captación y transmisión de datos o imágenes".

El resultado es, por tanto: "no acreditada la correcta señalización de la zona, ni la existencia de esos carteles informativos, cabe inferir que el recurrente actuó con la creencia de que podía acceder a la vía y que desconocía que era de acceso restringido".

Se puede usar en otras multas

Esta sentencia abre la puerta a que se pueda recurrir a otras denuncias impuestas por los mismos motivos. Este carácter retroactivo, según ha indicado el presidente de la AEA, Mario Arnaldo "constituye no solo un importante éxito jurídico de su organización en la defensa de los derechos de los automovilistas injustamente sancionaos por la deficiente señalización existente en la ZBEDEP de Plaza Elíptica, sino que abre la posibilidad de recurrir también todas las multas de 200 euros que el Ayuntamiento de Madrid está imponiendo por acceder sin permito a otras zonas iguales".

