El espontáneo comentario de Matías Prats al contar cómo han escapado unos leones del Zoo de Sídney

Matías Prats ha vuelto a hacer gala de su buen sentido del humor y espontaneidad en el informativo de Antena 3 Noticias de este domingo. El presentador ha contado la noticia en la que cinco leones han encontrado la manera de escapar del Zoo de Sidney, un movimiento que ha sido captado por las cámaras del lugar. Al final, consiguen sortear la valla y se pasean por una zona muy cercana a la carretera. Este intento de huida terminó cuando su cuidador "que parece más fiero que ellos", ironiza el presentador, les ordena regresar a la jaula.

El zoológico Taronga, en la ciudad de Sídney, publicó este jueves las imágenes captadas por las cámaras de seguridad en las que se puede apreciar cómo cinco leones, cuatro crías y un adulto, se escaparon de su jaula el mes pasado en un incidente que duró unos diez minutos sin que nadie resultara herido.

Otras anécdotas de Matías Prats

Hace unas semanas, Matías Prats entrevistó a Abel Caballero con motivo del encendido de las luces de Navidad de Vigo en Antena 3 Noticias Fin de Semana. "A mí me llaman la atención no solamente las luces, pero también la emoción que le echa usted. No he visto un tipo más encendido a la hora de presentar un acto de estas características. ¿Cómo se lo prepara?", preguntaba en un tono distendido Matías Prats. Abel Caballero termina respondiendo con una carcajada.