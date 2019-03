España: un poco menos 'pirata'

Pirateamos. Y mucho. El 84% de los contenidos digitales se consumen en nuestro país de forma ilegal. Sobre todo películas, música y libros, un 21%.

En cuanto al perfil del pirata, cae un mito: no son los jóvenes sino los adultos de entre 30 y 45 años los que acceden a más contenidos ilegales.

"Es el sector que menos dinero quiere pagar por esos contenidos. Hay que enfocarse en ese grupo porque ahí está el negocio", dice Francesco Sandulli, director de la Cátedra Orange de la Universidad Complutense.

Otro tópico que se desmonta: en España se piratea tanto como en otros países europeos, incluso los nórdicos. "Suecia, Dinamarca piratean menos, no es verdad. Lo que pasan es que piratean unas partes y otras las compran legalmente".

Pero esta tendencia va cambiando. En los últimos cinco años la industria de contenidos digitales en España ha crecido un 50%.

Se ha triplicado, por ejemplo, la facturación de video on line gracias a propuestas como Nubeox. Series y películas de estreno a la carta.

"Ya no hay excusa. Eso de no hay oferta empieza a no ser real. Estamos dando contenido legal, accesible, accesible en distintos dispositivos... pcs, tablets, smart tvs", nos dice Jesús Moreno, Director de Nubeox.

Se imponen las bibliotecas digitales. Más de 6.000 títulos, en compra o alquiler, se ofrecen en Nubico.

"Darle al usuario cómo quiere consumir: si bajo la compra de un libro puntual o con una tarifa plana que le permita el acceso a toda la bibiliteca", nos cuenta David Fernández, Director Ejecutivo de Nubico.

Los especialistas apuestas por los e-books; serán la próxima revolución tecnológica de los hogares. En nuestro país el 20% de las familias tiene ya uno de estos dispositivos.