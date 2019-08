España se ha ofrecido a acoger a una parte de los 147 migrantes y refugiados a bordo del buque humanitario de la ONG Proactiva Open Arms, que tras dos semanas en alta mar navega ya en aguas italianas, según ha confirmado el Gobierno italiano este jueves, informa Reuters.

España participaría en un reparto que estaría negociando con Alemania y Francia, explica el diario 'El País', que apunta que estos dos países han admitido estar en contacto con las instituciones comunitarias para solventar esta crisis y ambos Estados acogerán también a una parte de los náufragos.

Alemania estaría dispuesta a participar de nuevo en una solución de distribución europea para el Opoen Arms y el Ocean Viking, el barco fletado por las ONG francesas Médicos Sin Fronteras (MSF) y SOS Mediterranée con 356 migrantes y rumbo a Malta e Italia, mientras que la participación española se circunscribirá en principio solo a la acogida de parte de los migrantes del Open Arms.

Mientras llega la solución de distribución europea y se termina de establecer el número de refugiados y la fecha de acogida, el Open Arms está ya navegando en aguas de Italia, frente a Lampedusa, un día después de que el Tribunal Administrativo del Lazio autorizase este movimiento al tumbar el decreto de seguridad del Ministerio del Interior italiano, Matteo Salvini, que se lo impedía.

A pesar de que esta misma noche Salvini había informado por Twitter de que había firmado una "nueva prohibición" para impedir la entrada en aguas italianas del Open Arms, la orden ha quedado sin efecto, ya que la ministra de Defensa de Italia, Elisabetta Trenta, la ha rechazado "en nombre de la humanidad", así como el titular de Infraestructuras y Transporte, Danilo Toninelli.

Este nuevo pulso entre las dos corrientes que conforman el Gobierno, Salvini es líder de la Liga y Trenta forma parte del Movimiento 5 Estrellas, habría permitido al 'Open Arms' entrar en aguas italianas bajo la vigilancia de dos embarcaciones militares, según el diario 'La Repubblica'.

Ahora el barco espera algún permiso para atracar en puerto y desembarcar a los migrantes y, tras la segunda orden de prohibición de Salvini, se dispone a presentar de nuevo el informe de los médicos y los psicólogos que reflejan la "emergencia" de los migrantes a bordo, según han confirmado fuentes de Proactiva Open Arms.

Desde la ONG española señalan que no tienen ninguna información al respecto sobre la posible acogida de parte de los migrantes a bordo del buque por parte del Gobierno español. De hecho, el jefe de misión en Italia de Open Arms, Riccardo Gatti, ha dicho que en el barco no se fían "mucho" de que España vaya a acoger a personas del barco ante la "inacción" y los "ataques" del Gobierno español en los últimos días. "Lo celebraremos cuando veamos que se cumpla. Hemos visto inacción durante 14 días y ataques por parte miembros del Gobierno español, no nos fiamos mucho", ha apostillado. En cualquier caso, Gatti confía en que la embarcación pueda desembarcar próximamente en Italia, ya que es su "obligación" atender a los migrantes ante la situación de "emergencia".