España afronta un verano con 10.000 camas de hospital menos y los sanitarios advierten: "La actividad no baja"

La llegada del verano recrudecerá la situación sanitaria de nuestro país. Datos recopilados por el sindicato de enfermería indican que se cerrarán más de 10.000 camas en los hospitales de toda España. A las libranzas y vacaciones propias de esta temporada, se unirá el problema estructural de la falta de sanitarios.

Para centros sanitarios como el Hospital Universitario de Tarrassa las escenas de pasillos llenos, con camas una detrás de las otras o pacientes esperando en las sillas ya son habituales. Las salas están saturadas. "Nos tiramos más de 5 horas en el pasillo", "los atienden en los pasillos porque no tienen donde acostarlos" son algunos de los testimonios de los pacientes que sufren esta situación.

Victoria Ortega, del Comité de Empresa del Hospital Tarrassa ya advierte que "en verano lo vamos a pasar mal, lo estamos pasando mal. Los trabajadores denuncian no se cubren las vacaciones. En lugar de contratar personal, se opta por cerrar camas. Es un cierre programado como todos los veranos, pero que va en alza desde que acabó la pandemia. En 2022 el número de plazas clausuradas fue de 8.954, frente a los 10.463 de 2024, es decir, el 10% de las camas disponibles. Sindicatos sanitarios denuncian que en algunas comunidades la plantilla se va a llegar a reducir a la mitad.

Andalucía, Cataluña y Valencia a la cabeza

Nuria Cancelo, presidenta de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) y médico de familia, recuerda que a pesar de la reducción de personal, "la actividad asistencial no baja en verano, lo estamos viendo en primaria, en urgencia del hospital y en ingresos".

Siguiendo los datos que han aportado las comunidades, son Andalucía, Cataluña y Comunidad Valencia las que más camas van a clausurar. "No puedes librar, tienes que doblar turno y si puede, no te dan vacaciones" afirma Rosa Montes del sindicato UGT del Hospital San Juan. En definitiva, una escasez que también acaba repercutiendo en las listas de espera, que siguen sumando días.

MIR que no han acabado su formación para salvar el verano

La falta de personal se mitigará parcialmente con la entrada de médicos MIR en algunas de las comunidades. Estos MIR terminarán su formación en septiembre de este año, al finalizar verano, reitera José Polo, portavoz de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria.

Podrán pasar consulta solos, pero siempre con supervisión: "No tienen aún la capacidad al 100% de ejercer", agrega Omar Ruiz, del sindicato CSIF. Algo que no todos van a poder hacer, ya que hay centros que no están acreditados docentemente y no hay tutores que les guíen.

No es la primera vez que se proponen alternativas para aliviar la falta de médicos durante el verano. El año pasado, la Conselleria de Sanidad de la Comunidad Valenciana optó por contratar a estudiantes recién licenciados en Medicina, sin haber realizado los cuatro años de especialidad MIR. Una decisión que fue muy criticada por los sindicatos médicos.

