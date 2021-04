El esfuerzo de los sanitarios para convencer a los que rechazan vacunarse de coronavirus por miedo

El ritmo de vacunación contra la COVID-19 avanza a buen ritmo en España. En nuestro país, el 92% de las dosis recibidas ya se han inoculado y, al menos, un 8% de la población ya está inmunizada frente al virus. Sin embargo, a pesar de que los expertos insisten en que la vacunación es clave para derrotar al virus, algunas personas han renunciado a vacunarse por miedo a los efectos adversos.

Javier González, coordinador de enfermería de Elche, explica que a las personas que rechazan la vacuna siempre se les sigue llamando a pesar de que hayan dicho que no en un primer momento ya que "se va recaptando a toda la población contantemente". Parte del trabajo de Javier también consiste en informar de los beneficios de la vacunación.

Así se lo hace saber a una de sus pacientes. Llegó con miedo, decidida a renunciar a la vacuna pero, finalmente se ha vacunado. En casos como este, los sanitarios dan información para resolver las dudas y siempre vuelven a llamar en caso de que alguien no se presenta a la cita. "La única medida de protección que existe, además de la distancia social y las otras medidas es la vacunación. Es la mayor oportunidad que tenemos algunas personas porque no todas la tiene desgraciadamente en otros países. Nosotros en España sí la tenemos, pero eso es una decisión suya", le explica.

No desperdiciar dosis

Cada persona que no acude a la cita supone una dosis que no se administra y, por tanto, se desperdicia. Mientras las personas que rechazan la vacuna se reciben información y resuelven sus dudas desde muchos centros de vacunación masiva como el de Alicante piden que haya una opción para que las dosis que no se inyectan no se echen a perder.

Por eso, los centros de Salud de esta provincia están avisando con urgencia a personas del este grupo de edad de 70 a 79 años para que acudan a vacunarse y no desperdiciar esas dosis.

