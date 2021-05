El entorno de las niñas desaparecidas desconoce por qué no ha llegado el sonar a Tenerife: "No dan una explicación lógica"

Tanto la madre de Anna y Olivia, las niñas desaparecidas, como su entorno piden que no cese la difusión de las imágenes de las niñas por si alguien puede dar una pista de su paradero. Antena 3 Noticias ha entrevistado Joaquín Amills, presidente de 'SOS Desaparecidos' y portavoz de Beatriz Zimmermann, madre de las menores.

"Cada hora que pasa crece el dolor, desesperación, la impotencia y la incertidumbre. Pero también hay una esperanza de que el padre las estará cuidando y pronto las podrá abrazar", explica Joaquín sobre la actual situación de la progenitora.

Son 18 días sin las niñas y sin ninguna pista que pueda indicar dónde se encuentran. De momento los investigadores no descargan ninguna posibilidad: "Existe el secreto de sumario y no hay filtraciones. Ahora mismo están todas las líneas abiertas".

Información ciudadana

La madre y su entorno han pedido colaboración ciudadana y están recibiendo información: "Recibimos muchísimos avisos, siempre agradecemos la solidaridad y que si hay un avistamiento nos lo comuniquen de inmediato", señala Amills.

Se está esperando a que llegue el sonar a la isla para intensificar la búsqueda. El sonar es un aparato electroacústico que detecta la presencia y situación de objetos sumergidos, mediante ondas producidas por el propio objeto o por la reflexión de las que emite el aparato.

¿Por qué no ha llegado todavía? "No lo sé, lo ignoramos y no tenemos una explicación lógica. Pedimos que se haga cuanto antes y descartar esa posibilidad y dar tranquilidad a Beatriz", ha terminado el presidente de SOS Desaparecidos y portavoz de la madre de las niñas desaparecidas en Tenerife.

Investigan si el padre se llevó ropa y juguetes

Mientras, investigan si Tomás Gimeno, el padre de Anna y Olivia, las dos niñas desaparecidas en Tenerife, pudo haber hecho acopio de ropa de las niñas y juguetes en su casa antes de que se les perdiera el rastro a los tres. Así lo aseguran fuentes de la investigación cuando ya han transcurrido 16 días desde que padre e hijas desaparecieran. De momento se mantienen abiertas todas las hipótesis en torno a un caso que el juzgado instructor investiga como un presunto delito de secuestro.

¿Sigue en la isla Tomás Gimeno?

Entre dichas hipótesis está la de que no abandonaran Tenerife. Es más, el juzgado emitió una orden de búsqueda internacional y se han realizado diferentes pesquisas al respecto. Por ejemplo, se ha realizado un seguimiento a las embarcaciones que en el día que aquellos desaparecieron realizaron rutas desde Canarias a Cabo Verde. De hecho, los amigos del padre de Anna y Olivia, las niñas desaparecidas en Tenerife, están convencidos de que Tomás se ha escondido con las pequeñas en algún lugar.