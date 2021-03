Enrique Ossorio, sobre el acto de Irene Montero suspendido en un instituto de Madrid: "Quizá por ser pareja del vicepresidente piensa que no se le aplican las reglas"

Polémica entre el Gobierno y la Comunidad de Madrid. El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha prohibido un acto de Irene Montero con motivo del 8M en un instituto público de la Comunidad de Madrid. Enrique Ossorio, consejero de Educación de CAM, ha respondido hoy en el matinal de Antena3 Noticias a las acusaciones de Irene Montero, ministra de Igualdad. "Quizá por ser pareja del vicepresidente del Gobierno la ministra se piensa que a ella no se le aplican las reglas de los demás".

Reglas por igual

Irene Montero ha acusado a la Comunidad de Madrid de "mentir", Enrique Ossorio, consejero de Educación madrileño, ha respondido a la ministra que "se retrata así misma. Fíjese, desde el 17 de febrero nos dijeron desde el Centro educativo que la ministra quería hacer un acto allí. El 1 de marzo se pusieron en contacto el gabinete del ministerio y la consejería y les pedimos, como le pedimos a todo el mundo o es que quizá por ser pareja del vicepresidente del gobierno la ministra se piensa que ella no se le aplican las reglas de los demás".

Enrique Ossorio ha explicado en el matinal de Antena3 Noticias el procedimiento para cualquier acto de esta clase, "lo que se pide es lo que se va a hacer. Si van a venir medios de comunicación, en fin, lo mínimo para garantizar la seguridad del centro. Miren, no nos dijeron absolutamente nada. Yo me estoy enterando de lo que querían hacer por lo que comentaron ayer las alumnas. Me he enterado hoy de lo que querían hacer. No nos han comunicado absolutamente nada, por tanto, quien miente ya sabe usted quién es".

Ante el adoctrinamiento

El consejero de Educación de la CAM ha defendido que en las aulas madrileñas no se adoctrina: "Yo no he sabido en qué horarios se iba a hacer el acto hasta que lo hemos visto en la agenda de la ministra. Ese era el primer plan. Y ese plano no se ha superado porque el ministerio ha actuado con total deslealtad y no nos ha dicho absolutamente nada. Ellos deben pensar que se rigen por otras normas. Y luego está el segundo plano, el del adoctrinamiento. En la Comunidad de Madrid no vamos a permitir que en ningún aula se adoctrine. Por nadie".

"Ni por esta señora ni por ningún otro. Y eso lo tenemos clarísimo. Pero es que aquí no hemos pasado del primer plano porque es que no hemos llegado a saber ni lo que quería hacer la ministra en ese centro. Ni eso hemos llegado a saber" ha asegurado Enrique Ossorio, consejero de Educación madrileño, durante la entrevista de Manu Sánchez en el matinal de Antena3 Noticias.