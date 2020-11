Enrique García, un hombre sano y deportista de 45 años que estuvo tres meses en la UCI por el coronavirus: "Casi muero"

Tres meses estuvo en la UCI Enrique García, un hombre de 45 años, sano, deportista y sin enfermedades previas. Todavía hoy sufre graves secuelas. Sus pulmones dejaron de respirar. Ni respondía ni con oxigeno ni respiradores. Le enchufaron a una maquina que oxigena la sangre

"Casi me muero. Mis pulmones no reaccionaban y me moría", cuenta Enrique García.

"Sufro fibrosis pulmonar, el sistema inferior dañado, tengo calcificaciones en las caderas y rodillas", explica Enrique.

"Fue un despiste y lo pagué caro"

Jorge Rodríguez se contagio con sus amigos en un día de copas. Estuvo hospitalizado diez días con neumonía bilateral.

"Fue un despiste y lo pagué caro", asegura Jorge tras volver a su peluquería.

En la lucha contra el coronavirus se han contagiado policías de Sevilla.

"No podía respirar me tuve que tirar al suelo en la sala de espera porque era la única forma de coger algo de aire", recuerda uno de los agentes de policía de Sevilla.