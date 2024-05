Un enorme tiburón se pasea por la playa de Zarautz

Los avistamientos de tiburones en las costas españolas son raros y aislados. Y ya no hablemos de los ataques a personas. Sin embargo, eso no hace que, cuando se produce uno de ellos, salten rápidamente las alarmas. Precisamente es lo que ha ocurrido en la playa de Zarautz (Guipúzcoa), donde un escualo se paseó durante el domingo muy cerca de la costa.

Las imágenes del animal fueron captadas por Zigor Arguiñano, hijo del reconocido chef Karlos Arguiñano. Un vídeo en el que puede apreciarse claramente la aleta del tiburón sobresaliendo del agua a muy pocos metros de la arena. Por suerte, no había nadie a esa hora en el mar, por lo que no cundió el pánico entre ningún bañista.

Por lo que puede apreciarse en las imágenes, y tal y como han explicado desde el Aquarium de San Sebastián a 'El Diario Vasco', se sospecha que podría tratarse de un tiburón peregrino debido a la forma de su aleta y de su cola. El peregrino es la segunda especie de escualo más grande tras el tiburón ballena: suele medir entre ocho y diez metros de largo y que, de media, alcanza las cinco toneladas de peso.

El tiburón fue visto por Zigor Arguiñano a primera hora de la mañana, precisamente en una zona cercana al restaurante que su padre tiene en Zarautz.

Inofensivos para el ser humano

Cabe reseñar que, en cualquier caso, el tiburón peregrino no es una especie que pueda resultar peligrosa para el ser humano. De hecho, su alimentación se basa en planctony sus dientes apenas superan el medio centímetro.

Ahora bien, el 'Cetorhinus maximus' -como se le conoce científicamente- puede engullir unos 2.000 litros de agua cuando nada con su enorme boca abierta: una vez recoge la cantidad de agua suficiente, cierra la boca y ejerce presión para eliminar el agua embolsada a través de sus agallas.

Qué hacer si te encuentras un tiburón peregrino

Aunque no es común ver tiburones peregrinos en las costas de España, tampoco es raro su avistamiento ocasional en la zona cantábrica, donde abunda el plancton del que se alimentan.

En caso de encontrarse con uno de estos escualos en el agua, es importante no entrar en pánico, ya que no suponen una amenaza para el ser humano. Eso sí, se recomienda mantener una distancia prudencial para no perturbarlos y así poder disfrutar tranquilamente de su presencia en su hábitat natural.

Además, en caso de ser posible, también se recomienda avisar de su presencia a las autoridades locales o aun centro de investigación marina.

