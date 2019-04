Encuentran a cuatro hermanos encerrados en una vivienda con síntomas de desnutrición en la isla de La Palma

La Policía ha encontrado a cuatro hermanos de entre seis meses y cinco años en una vivienda de Tazacores, en la isla de Palma, desnutridos y con graves problemas musculares.

Los vecinos avisaron a los agentes después de escuchar constantes gritos de auxilio y llantos, sobre todo por las noches, aunque los padres no abrían la puerta de la vivienda a la Policía, que no podía hacer nada en ese momento.

Los menores no tenían ningún tipo de contacto con el exterior, estaban encerrados en el domicilio con las ventanas totalmente tapadas. No se relacionaban con otros niños y todo apunta a que no han recibido ningún tipo de asistencia sanitaria.

Los padres de 31 y 30 años, quienes tenían varias órdenes de búsqueda en distintos juzgados de la isla, han sido detenidos y se les imputa un posible delito de abandono, aunque de momento han sido puestos en libertad con cargos. Por su parte, los menores, se encuentran acogidos en un centro tutelado.