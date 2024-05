Encarni denuncia el acoso que su expareja le hace en redes sociales: "Dejé la relación porque me hacía la vida imposible"

Hace 7 años que Encarni, una mujer de 65 años, conoció a su ex pareja por las redes sociales y su vida cambió: "Me maltrataba psicológicamente, me robaba, me hacía la vida imposible".

Su relación duró tres años y hace 15 meses que decidió ponerle fin después de que "me levantara el puño y me dijera que estuvo en la cárcel. Me dijo que de la cárcel se sale, pero del cementerio no". El calvario vivido junto a este supuesto acosador provocó que Encarni borrará sus redes sociales.

Sin embargo, hace una semana descubrió, a través de una vecina, que había colgado en internet su fotografía junto a su número de teléfono comentando que "esta enferma, es peligrosa y tiene esquizofrenia".

"Se me ha caído el mundo encima por lo que esta haciendo", dice Encarni, preguntándose "¿que necesidad había de esto? Quiero que me deje tranquila".

El pasado lunes decidió interponer una denuncia por estas publicaciones ante la Guardia Civil. Ha pedido a la Fiscalía que dicte una orden de protección para ella, además de que su caso sea incluido en el sistema VioGén, el sistema policial del Ministerio de Interior destinado al seguimiento y la protección de víctimas de violencia de género. Este jueves ha presentado otra denuncia por las nuevas publicaciones en redes sociales.

Encarni confiesa que su relación fue muy difícil y que su ex pareja le robó dinero, algunas joyas e incluso recuerdos de sus hijos "para hacerme daño". De hecho, por estos robos lo ha denunciado hasta en dos ocasiones. A pesar de ello, Encarni confiesa que "por pena" le ha dado "muchas oportunidades".

"Me da mucho miedo que se le cruce el cable y me haga daño. Tiene medicación y no se la toma", lamenta. Vive en Alfacar, Granada, e insiste que por sus dos hijos y sus cuatro nietos seguirá luchando para ser feliz.

Llamar a tu ex pareja 57 veces no es acoso

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Murcia ha absuelto a un hombre del delito de acoso que se le había acusado. Las más de 50 llamadas que realizó a su expareja no pueden considerarse un delito, porque, según la Audiencia, no se puede acreditar que no se realizaran para interesarse por el hijo que ambos tenían en común.

En un primer momento la mujer inscribió a su hijo como madre soltera, porque el padre se desentendió. "Habían roto la relación. Había un hijo por medio que no había sido reconocido porque el señor desapareció. Ella lo inscribió como madre soltera. Retomaron la relación, cortaron de nuevo… Así durante varios años hasta que finalmente la relación se rompió definitivamente. A partir de ahí comenzó un acoso telefónico a través de llamadas, de SMS y luego presencial", detalla el abogado de la mujer, Juan Antonio Barceló.

Las 57 llamadas se produjeron en el mes de junio, pero hubo muchas más. "Fueron 137 llamadas en apenas cuatro meses. Yo entiendo que el acoso está acreditado. La audiencia equivocadamente entendió que no es sancionable penalmente, a mí me parece que sí. Una relación que se ha cortado y la otra persona te llama 137 veces en cuatro meses entiendo que sí que es acoso", sentencia el abogado.

En la resolución de la Audiencia se acreditan 57 llamadas y dos visitas del acusado a la casa pero "no puede considerarse que tengan ese carácter de persistencia y contumacia reclamado por el tipo penal. Desde luego que la actuación del acusado pudiera ser digna de reproche, desde el punto de vista moral y social".

