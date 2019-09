Miriam, de 30 años, congeló sus óvulos hace seis meses: "Por la inestabilidad laboral que tengo ahora, mi pareja y yo decidimos por el momento no tener hijos". Esta opción permite a las mujeres ganar ventaja al paso del tiempo para ser madres en un futuro, cuando la situación económica sea más favorable.

En estos dos últimos años "ha aumentado mucho el porcentaje de mujeres que quiere conservar la fertilidad", nos comenta un experto. La demanda para vitrificar los ovocitos se ha duplicado en tan solo cinco años en nuestro país, una de las causas por las que en España se registra el mayor número de mujeres de Europa que ha tenido su primer hijo después de los 40.

Los expertos recomiendan someterse a esta práctica entre los 30 y los 35 años: "Después de los 35 se produce una disminución trágica tanto en la cantidad como en la calidad de los óvulos". No obstante, esta técnica no garantiza totalmente el éxito de embarazo puesto que el 70% logra tener un recién nacido vivo. Ser o no ser madre todavía, esa es la cuestión.