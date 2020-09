El menor detenido con la 'técnica de la rodilla' en Miranda de Ebro: "Encima me soltó 3 puñetazos"

Las imágenes de la detención policial a un chico de 14 años que se negaba a ponerse la mascarilla en Miranda de Ebro (Burgos) están creando mucha polémica. Tal y como muestra el vídeo, al que ha tenido acceso Antena 3 Noticias, el menor se resiste, y el agente usa su pierna para presionarle contra el suelo, una maniobra que recuerda a la que acabó con la vida de George Floyd.

La policía ha explicado que el joven quiso agredirles con la correa del perro y que, por eso, le inmovilizaron en el suelo, presionándole con la rodilla y los dos brazos. "¡Ay no le aprietes tanto! ¡No le aprietes, abusador!", se escucha decir a la madre.

El menor grita y opone resistencia a los agentes. La madre insiste: "¡A autoridades vas a ir, abusador!", tras lo que decide golpear a un policía.

Finalmente le esposan y se lo llevan detenido, y con él su madre, por agredir y amenazar a uno de los policías. La familia del menor va a denunciar a los agentes por exceso de fuerza.

La versión del menor

"No les pegué ni nada", asegura el menor, que cuenta a Antena 3 Noticias lo que hizo: "Yo también me cuadré. Se me cuadró él también y encima me soltó 3 puñetazos, e hice así las tres veces y no me dio ninguno".

La versión de la familia

La familia del joven considera que la policía se excedió y ha asegurado que va a interponer una denuncia contra ellos. Ha reconocido que golpeó a uno de los agentes pero dice que sólo fue para defender a su hijo: "No lo agredí para matarlo, le metí un golpe para que soltase a mi hijo porque lo estaba aplastando contra la acera".

La versión de la policía y del Ayuntamiento

El Ayuntamiento de Miranda de Ebro ha sido tajante y defiende la actuación policial. Ha asegurado que fue proporcionada y que las imágenes difundidas a través de las redes sociales están descontextualizadas porque no muestra la secuencia previa, que es la que motivó la detención del menor.

El vídeo tampoco muestra la acción posterior, cuando los policías tuvieron que ser atendidos por el servicio de urgencias del Hospital de Miranda de Ebro por lesiones.

Ahora el menor y la madre se enfrentan a una multa por no llevar mascarilla y agresión a la autoridad.