El subdelegado de Gobierno en Cádiz: "Antes de la moción de censura no había política migratoria, ahora sí"

ASEGURA QUE YA NO HAY SATURACIÓN EN LOS PUERTOS

En una entrevista en Antena 3 Noticias, José Pacheco asegura que "es de justicia" que los menores no acompañados se repartan entre todas las comunidades y no permanezcan exclusivamente en Andalucía. Considera también que la llegada masiva de inmigrantes no está provocando inestabilidad social en Algeciras, el principal puerto que los recibe, porque rápidamente son trasladados a otros puntos.