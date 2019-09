Orihuela, sur de Alicante, es una de las zonas que se mantiene muy afectada por las inundaciones. El nivel del agua se mantiene como estaba, no baja, y ese es el problema. Los vecinos se enfrentan otro día más a una situación crítica.

El río Segura continúa desbordado a su paso por Orihuela. Los vecinos continúan achicando agua pero aseguran que no sirve de nada ya que el nivel del agua no baja. El Ayuntamiento ha cancelado las clases del colegio hasta el martes.

En Orihuela se ha decretado tres días de luto oficial por la sexta víctima mortal que deja la DANA. Al menos 550 personas han tenido que ser rescatadas.

El Paseo dominical se ha convertido en una travesía inaudita. El agua no acaba de retirarse de Orihuela y sigue filtrándose amenazando las estructuras de muchos edificios. Han pasado cuatro días y ni siquiera pueden limpiar e incluso se ha pedido a los vecinos que no saquen la basura para que no haya problemas de higiene. Mientras siguen los rescates en las pedanías cercanas y el agua acumulada en los campos sigue alimentando el río Segura que no baja de nivel.