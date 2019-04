El relato del menor al que intentaron secuestrar en Las Rozas: "Uno me agarró y otro vino corriendo, pero me solté y salí corriendo"

La Guardia Civil está investigando, junto a Policía local de Las Rozas un presunto intento de secuestro a un adolescente de 14 años en las inmediaciones de un colegio privado en la localidad.

El chico se iba a dirigir a clase pero al parecer se dejó un libro en el vehículo de su madre y al regresar de nuevo se produjo supuestamente el intento de rapto en la que estaba implicado una furgoneta.

"Uno me dice que suba a la furgoneta y me agarra del brazo. Otro sale de la furgoneta corriendo, tiro del brazo y me pega un arañón. Me viene el otro, le doy una patada y salgo corriendo", explica el chico.

Algunos estudiantes dicen haber visto esta furgoneta roja en la zona y uno de los estudiantes asegura que tiene barba pelirroja y es alto. La Guardia Civil ha interrogado al chico y los padres y están investigando las cámaras de seguridad de la zona.

El colegio Logos ha emitido una nota informativa dirigida a las familias en la que se informa de que "fuera del recinto escolar" se ha producido "un incidente" con uno de los alumnos y que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad ya han escuchado su relato y están efectuando las "investigaciones pertinentes".

En el escrito, firmado por el gerente del centro, se adjunta a modo de recordatorio las normas de entrada y salida del centro, según dispone el reglamento de régimen interno. Por otro lado, fuentes municipales exponen que el Ayuntamiento, por medio de la edil de Educación, se ha puesto en contacto con el centro para apoyarles en lo que necesiten.