El primer reinfectado de coronavirus en España: "Te quedas en shock, no esperas volverlo a coger"

Un hombre de 45 años que trabaja como camarero en Covarrubias (Burgos) se ha convertido en el primer caso de reinfección de coronavirus en España. En este caso, es asintomático pero la primera vez que tuvo el virus, sí que tuvo síntomas. En el mundo, ya se habían detectado casos de reinfección, el primero de ellos, un hongkonés de 33 años que viajó a España.

"Te quedas un poco en shock de decir, 'no puede ser otra vez'. Y además que dicen que el que lo pasa genera anticuerpos. Me dijeron que no veían claro si tenía anticuerpos, pero bueno, tampoco te esperas volverlo a coger", explica en una entrevista realizada en la 'Cadena Cope'.

"La otra vez solo tenía dolor de cabeza, baje a la farmacia y cuando llegué, como que me faltó el aire. La mujer de la farmacia me preguntó si venía de paseo y yo le dije: 'no vengo de casa", explica. "Y entonces fue ella la que me dijo que llamara a los servicios sanitarios porque no era normal", prosigue.

"De momento, ahora mismo, no tengo ningún síntoma ni me encuentro mal pero todo puede suceder. Un chico de aquí del pueblo dio positivo y como estuve en contacto con él, por precaución, pusieron a unos cuantos en cuarentena e hicieron las PCRs y a los dos días me dijeron que era positivo", concluye.

"Está completamente abrumado"

El alcalde de Covarrubias, Millán Bermejo, ha sido entrevistado en Espejo Público y ha asegurado que "está muy afectado": "Está bastante abrumado por todo lo que se le ha venido encima. Está completamente superado por la situación ahora mismo".