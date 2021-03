El portavoz de VOX en Baza sobre el 8-M: "No representa a la mujer real, hay mujeres que no son mujeres"

El portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Baza (Granada), Rafael Azor, desató la polémica el lunes por la noche al asegurar que está en contra de la celebración del 8-M porque "no representa a la mujer real".

"Así de claro. Creo que al frente de ese día 8 de marzo hay mujeres que no son mujeres", dijo durante una intervención telemática en el pleno municipal, desatando una ola de indignación en redes sociales.

Fútbol y toros

El portavoz del partido verde también cargó contra el fútbol femenino, aunque aseguró que no estaba en contra de que existiesen equipos compuestos por mujeres.

"Hay deportes en los que el hombre tiene mucho más rendimiento que la mujer y esos deportes no tienen el mismo atractivo si lo hace un hombre que si lo hace una mujer. Puede ser el toreo, puede ser el fútbol y como puede ser muchos otros", lanzó.

"No es que yo esté en contra de que las mujeres tengan equipos de fútbol, simplemente que el rendimiento de un equipo de fútbol de hombres no es el mismo que el de una mujer. Así de claro", apuntó.

"A la mujer de verdad le gusta el piropo"

También aseguró que a las mujeres les gusta que las piropeen. "Yo creo que a todas les gusta que las piropeen, a no ser que amargue", añadiendo que a las mujeres que no les gusta es porque, quizá, no son "mujeres de verdad".

"A todas las mujeres de verdad les gusta el piropo de un hombre", insistió.