El peligro de utilizar gafas de sol no homologadas

En España, se compran 22 millones de gafas de sol cada año. Sin embargo, el 30% de las gafas vendidas no cumplen la normativa. Los oftalmólogos afirman que "es preferible no llevar nada a llevar gafas de sol que no estén homologadas".

Por ello, hay que evitar adquirirlas en la calle y fijarse siempre en el etiquetado. Ante la duda, las ópticas cuentan con aparatos que comprueban si las lentes protegen o no de la radiación ultravioleta.

Con quince años de exposición, los daños pueden ser irreversibles. Las consecuencias pueden ir desde cataratas prematuras hasta tumores en la retina.