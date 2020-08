El enfado de Salvador Illa sobre la vuelta al cole: "No concibo que un padre lleve a su hijo enfermo al colegio"

Salvador Illa ha intervenido este martes en la rueda de prensa posterior a la reunión a su participación con Isabel Celaá, ministra de Educación, y Carolina Darias, ministra de Política Territirial, con las comunidades autónomas para abordar la vuelta al cole en medio de la pandemia de coronavirus.

En cuanto cómo será esta vuelta al colegio, una de las cuestiones que más preocupan a los padres es la de las cuarentenas de sus hijos y qué hacer si los pequeños tienen alguno de los síntomas de coronavirus, puesto que en muchas familias los adultos responsables tienen trabajos y no está articulado qué hacer para compatibilizar ambas obligaciones. En este sentido, este miércoles ya se anunció que se estaba estudiando la posibilidad de un permiso remunerado o una baja para estos casos.

Para que se cumpla que los padres cumplen con su obligación de no llevar a los niños con síntomas de coronavirus al colegio, el Gobierno plantea que los padres los garanticen mediante una "declaración responsable". "No concibo que un padre o una madre lleve al niño al centro escolar sabiendo que no está en condiciones y poniendo en riesgo la salud de su hijo y la del resto de alumnos y personal", ha zanjado el ministro de Sanidad, preguntado sobre las sanciones a aquellos padres que lleven a sus hijos a sabiendas de que no reúne las condiciones.

En cualquier caso, ha señalado el mandatario, será responsabilidad de las comunidades autónomas regular las sanciones para estos padres irresponsables. Además, ha valorado positivamente la iniciativa de dotar de financiación a las autonomías para que todos los centros educativos cuenten con la figura de una enfermera escolar.