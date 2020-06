El emotivo reencuentro de una pareja separada por el coronavirus: "Sería bonito poder darnos la mano"

"Hormigueo, mariposas. Como cuando tienes la primera cita", así se sentían Yael y Ángel en el momento en el que se volvieron a ver por primera vez tras el confinamiento por el coronavirus. Las cámaras de 'En primera línea' han grabado el momento del reencuentro y lo mucho que les contaba mantener las distancias.

Ninguno podía contener la emoción. Sólo llevan juntos un año y las ganas de tocarse y besarse eran irrefrenables. "No podemos acercarnos a menos de dos metros, sería bonito poder darnos la mano", lamentan.

"Esto es muy duro, solo queda aguantar y aguantar...no sabemos cuándo se podrá", explican. Ambos recuerdan que la separación les ha llevado a algún enfrentamiento por teléfono. Saben que hay parejas que no han respetado las medidas de seguridad: "Es que hay que hacerlo así y no ser egoísta. No solo pensar en nosotros, sino pensar también en los demás, que es lo que hay que hacer ahora mismo".

Por suerte, cada vez queda menos para que esta situación acabe. El próximo 9 de junio, el Gobierno aprobará el Real Decreto que rija las normas de la llamada "nueva normalidad". En ese momento se conocerá hasta cuándo hay que mantener las medidas de distancia social o el uso de mascarillas.

Mientras avanzan las fases, los permisos para mantener reuniones familiares también aumentan, por lo que Yael y Ángel están solo a un paso de volver a besarse, como tanto desean.

Vuelve a ver 'En primera línea' en Atresplayer