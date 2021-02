El alta más emocionante de la pandemia: Antonio vence al coronavirus tras 324 días hospitalizado

Hace casi un año que llevamos conviviendo contra el coronavirus en todo el mundo. Un tiempo especialmente difícil para todos, en menor o mayor medida, depende de la situación. Algunos han pasado la enfermedad, otros no se han contagiado y desgraciadamente muchas personas no han podido superarla.

Sin embargo, Antonio Leal, de 68 años, entró en el hospital de Málaga en marzo de 2020, mes en el que se decretó el confinamiento en España y la pandemia comenzó a instalarse en nuestras vidas.

Pues bien, casi un año después, concretamente 324 días después, este hombre ha sido dado de alta tras vencer al coronavirus. Casi un año entero sin salir de un hospital. Una muestra de valentía y amor a la vida que ha emocionado a las enfermeras que le han cuidado durante tanto tiempo.

Casi un año en el hospital

De esos 324 días hospitalizado pasó 78 en la Unidad de Cuidados Intensivos a causa de los estragos del coronavirus. Su recuperación ha sido larga pero eficaz pero por fin ha podido volver a casa. Sin duda, una de las altas más emocionantes de toda la pandemia.

"Ya estoy en casa, gracias a Dios, que es lo más importante. La cosa se ha prolongado más de la cuenta y he sufrido un poquito bastante". comenta Antonio.

Como no puede ser de otra manera, este luchador ahora quiere estar con su familia y disfrutar de la vida, por la que tanto ha luchado durante estos meses: "Ahora me siento bastante bien, sobre todo si lo comparo con todo lo que he pasado. Lo que quiero es descansar, recuperarme del todo y estar con mi familia. No quiero nada más que estar tranquilo".