Dos jóvenes relatan cómo sus novios empezaron a maltratarlas: "El móvil era para los dos, revisaba todo"

Cuatro de cada diez jóvenes han sufrido lo que se conoce como violencia psicológica de control. Son datos de la Macroencuesta de Violencia Contra la Mujer del Ministerio de Igualdad. Los expertos alertan de que está aumentando la violencia de género digital.

xx relata cómo empezó en su casa. Al principio tenían una relación idílica, "me sentía en el cielo", pero al año y medio empezaron los celos. "Ya no me dejaba salir, ir con amigas, el móvil era para los dos".

Les ocurrió algo similar a María y Rocío. El control y la violencia psicológica fueron creciendo y después llegó la física: "Insultarte, humillarte y pegar estaba normalizado", afirman.

Ellas no creían que podrían ser víctimas de violencia de género porque dicen que "tienen estudios, deberían haberse dado cuenta". Denunciaron cuando recibieron el último golpe.