Fernando Simón no descartaba este lunes que algunas UCI de España alcanzaran una situación crítica en noviembre. Esa situación, ha incidido, no será tanto "porque no se pueda asumir la carga del coronavirus, sino porque se tendrá que reducir la actividad programada de los hospitales". "Tengo la esperanza de que no colapsen, pero no lo puedo garantizar", auguraba.

Actualmente, las UCI en peor situación son las de Melilla. Tienen un 64% de sus camas UCI ocupadas por pacientes de coronavirus. Ceuta, Aragón y Madrid superan el 40%.

En Cataluña, más del 46% de ingresados ​​en la UCI son pacientes de coronavirus, con un incremento de este tipo de enfermos del 62% en la última semana.

En Valencia, los hospitales han habilitado espacios para atenderlos y algunos, como el de Sagunto, ya están preparando las zonas de reanimación para usarlas como segundas UCI. En un hospital de Murcia han tenido que colocar camas en el gimnasio.

En Andalucía ya han recurrido de nuevo a los hoteles medicalizados. En Écija ha retomado su actividad este lunes con 23 camas, pero pueden doblarlas. Aquí traerán a los menos graves y a los ancianos postivos de residencias.