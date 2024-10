Efemérides de hoy 5 de octubre de 2024: ¿Qué pasó el 5 de octubre?

Tal día como hoy, un 5 de octubre de 2018, la obra “Niña con globo” del artista británico Banksy se autodestruye tras ser subastada por 1.180 millones de euros en Sotheby's. Según una encuesta realizada en 2017 en Reino Unido, se trata de la obra de arte favorita de los británicos. Mucha de su fama se la debe al acontecimiento que ocurrió un 5 de octubre de 2018, cuando la casa de subastas Sotheby’s subastó y vendió una copia enmarcada por más de un millón de libras. Tras la subasta, y después de que el martillo golpeara el atril para confirmar la venta a un particular, una trituradora de papel escondida dentro del marco victoriano se activó haciendo trizas la mitad de la obra, ante el estupor y la sorpresa de los allí presentes. La imagen autodestruyéndose se viralizó en todo el mundo. La casa de subastas subrayó en un comunicado que la performance se convirtió al instante en historia del arte mundial, y que desconocían los planes del artista. Los medios de comunicación estimaron que el valor de la obra en el mercado se duplicó gracias a la relevancia de su destrucción. Según el propio autor, la obra tendría que haberse destruido por completo, pero el mecanismo falló y solo trituró la mitad de esta.

El 5 de octubre, pero de 1962, Los Beatles editan su primer sencillo, “Love me do”. No fue su mayor éxito, pero sí el single que dio el pistoletazo de salida a una carrera meteórica. Los Beatles cambiaron en 1962 el panorama musical universal desde dentro y en aquel momento ni siquiera ellos eran conscientes de lo que la llegada de “Love me do” supondría para la industria y fue la semilla que germinó la beatlemanía por todo el mundo. “Love me do” consiguió el puesto 17 en la principal lista de Reino Unido en 1962 y en Estados Unidos se convirtió en número 1 dos años después de su estreno, en 1964.

¿Qué pasó el 5 de octubre?

1789.- Una multitud de parisinos, encabezada por cientos de mujeres, asalta el palacio de Versalles.

1928.- La Academia General de Zaragoza abre sus puertas como centro de formación militar del Ejército de Tierra.

1994.- Presunto suicidio colectivo en Suiza de 48 personas de la secta Orden del Templo Solar.

2000.- Toman del Parlamento Federal de Yugoslavia y la televisión pública después de que se anularan las elecciones presidenciales. Caída del régimen de Slobodan Milosevic.

2008.- Mueren 75 personas (41 niños) por un terremoto en Kirguistán.

2010.- En Ajka (Hungría), un vertido de lodo rojo tóxico de una fábrica de aluminio causa diez muertos y más de un centenar de heridos.

2020.- Nobel de Medicina a tres virólogos por descubrir el virus de la hepatitis C.

2023.- La Corte británica archiva la demanda por acoso de Corinna Larsen contra el rey Juan Carlos.

¿Quién nació el 5 de octubre?

1713.- Denis Diderot, escritor francés, impulsor de la Enciclopedia.

1864.- Louis Lumiére, inventor francés, uno de los padres del cinematógrafo.

1930.- Miguel Baez “Litri”, torero español.

1951.- Bob Geldof, músico irlandés.

1975.- Kate Winslet, actriz británica.

1977.- Ángel Martín, cómico, actor y presentador de televisión español.

¿Quién murió el 5 de octubre?

1848.- Alberto Lista, humanista español.

1915.- José María Usandizaga, compositor español.

1918.- Roland Garros, aviador francés.

2005.- Álvaro Domecq, ganadero español.

2011.- Steve Jobs, empresario estadounidense, fundador de Apple.

2015.- Ana Diosdado, escritora, dramaturga y actriz española.

¿Qué se celebra el 5 de octubre?

Hoy, 5 de octubre, se celebra el Día Mundial de los Docentes y el Día Mundial de James Bond.

Horóscopo del 5 de octubre

Los nacidos el 5 de octubre pertenecen al signo del zodiaco de Libra.

Santoral del 5 de octubre

Hoy, 5 de octubre, se celebra los santos Froilán, Apolinar, Atilano, Plácido y Gala.