Efemérides de hoy 30 de mayo de 2021: ¿Qué se celebra el 30 de mayo?

Tal día como hoy, un 30 de mayo de 2018 Rosalía Iglesias y Jesús Sepúlveda ingresan en prisión por el caso Gürtel después de que la Audiencia Nacional dictaminase su ingreso provisional eludible bajo fianza de 200.000 euros, en el caso de la mujer de Luis Bárcenas, y 100.000 euros en el caso del exmarido de Ana Mato. Condenados a 15 años de cárcel, el juzgado puso la condición de que en caso de abonar la cantidad requerida se les retiraría el pasaporte y la prohibición de salir de España.

Por otro lado, el 30 de mayo de 2017, también en el contexto del caso Gürtel, el tribunal de la Audiencia Nacional encargado del juicio decide que el por entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, comparezca en persona como testigo. De esta forma, la declaración de Rajoy se sumaría a los casi 300 testigos citados a declarar por el caso Gürtel como Esperanza Aguirre, Rodrigo Rato, Jaime Mayor Oreja o Javier Arenas.

¿Quieres saber más? Descubre las efemérides del 30 de mayo y consulta qué pasó, quién nació y quién murió en un día como hoy. No te pierdas, además, qué se celebra el 30 de mayo, el horóscopo y el santoral de hoy.

¿Qué pasó el 30 de mayo?

1906: Inauguración del túnel del Simplón en los Alpes, lo que facilita la comunicación entre Italia y Suiza.

1911: El piloto estadounidense Ray Harroun gana la primera edición de las 500 Millas de Indianápolis con su automóvil Marmon "Wasp".

1915: Comienza la expropiación de bienes, deportación, violaciones y matanza de armenios en Turquía.

1922: Inauguración del Monumento a Lincoln en Washington D. C., en Estados Unidos.

1934: Estados Unidos elimina la enmienda 'Platt' y otorga la independencia total a Cuba.

1956: Estados Unidos detona la bomba atómica 'Erie', de 14,9 kilotones, en el atolón Enewetak.

1969: Entra en vigor en Gibraltar la nueva Constitución, por la que Reino Unido concede al Peñón un gobierno autónomo.

1971: Estados Unidos lanza la nave 'Mariner 9' con destino Marte.

1972: Estados Unidos y la Unión Soviética firman los acuerdos SALT sobre la limitación de las armas nucleares.

1982: España se convierte en el miembro número 16 de la OTAN (Organización del Tratado del Atlántico Norte).

1991: La banda británica 'Queen' graba el videoclip de su canción 'These Are the Days of Our Lives', siendo el último donde participaría Freddie Mercury.

2002: Concluye oficialmente la retirada de escombros provocados por los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York.

2012: Condenan a Charles Taylor, expresidente de Liberia, a 50 años de prisión por crímenes de guerra y lesa humanidad.

¿Quién nació el 30 de mayo?

1265: Dante Alighieri, poeta italiano

1896: Howard Hawks, productor y cineasta estadounidense

1901: Cornelia Otis Skinner, escritora y actriz estadounidense

1908: Hannes Alfvén, físico sueco y Premio Nobel de Física en 1970

1908: Mel Blanc, actor de doblaje estadounidense

1912: Hugh Griffith, actor británico

1923: Anna Proclemer, actriz italiana

1931: Antonio Gamoneda, escritor español

1939: Michael J. Pollard, actor estadounidense

1947: Fernando Martín Álvarez, empresario español y presidente del Real Madrid

1971: Idina Menzel, actriz y cantante estadounidense

¿Quién murió el 30 de mayo?

1431: Juana de Arco, revolucionaria francesa

1640: Pedro Pablo Rubens, pintor flamenco

1778: François-Marié Arouet, Voltaire, escritor, filósofo, historiador y abogado francés

1848: Antonio Basoli, pintor italiano

1902: Charles Cordier, escultor francés

1932: Eugenio Fernández Quintanilla, arquitecto español

1955: Bill Vukovich, piloto estadounidense

1986: Perry Ellis, diseñador estadounidense

1993: Marjorie Marge Buell, historietista estadounidense

1995: Antonio Flores, cantante y compositor español

2006: Shohei Imamura, cineasta japonés

2012: Andrew Fielding Huxley, fisiólogo y biofísico británico

¿Qué se celebra el 30 de mayo?

El 30 de mayo se celebra el Día Mundial de la Esclerosis Múltiple, el Día de Canarias y el Día Internacional del Síndrome Prader Willi.

Horóscopo del 30 de mayo

Todos los que han nacido el 30 de mayo tienen el signo del zodiaco Géminis según el horóscopo.

Santoral del 30 de mayo

San Anastasio de Pavía, santa Dinfna, san Fernando, santa Emmelia, san Huberto de Tongres, santa Juana de Arco, san Lucas Kirby, san José Marello.