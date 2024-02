Efemérides de hoy 19 de febrero de 2024: ¿Qué pasó el 19 de febrero?

Tal día como hoy, un 19 de febrero, pero de 1999 el Palacio de Congresos y de la Música Euskalduna de Bilbao es inaugurado oficialmente. Fue concebido por sus arquitectos, Federico Soriano y Dolores Palacios, como una nave en permanente construcción que emerge del dique en el que estuvo el Astillero Euskalduna. Sin duda, esta concepción formal es un homenaje a la tradición metalúrgica y naval de la ría de Bilbao, a los centros de construcción naval que en ella estuvieron ubicados durante largas décadas. El Palacio Euskalduna se halla varado en la orilla del Nervión, sobre el lugar donde antaño se asentaba la histórica “Compañía Euskalduna de Construcción y Reparación de Buques”. Constituye un gran complejo multifuncional de 58.200 m², ubicado en el centro de Bilbao. Acoge numerosas actividades de naturaleza económico-empresarial, académica, política, institucional, social y cultural y se desarrolla la Temporada de Opera de la ABAO. El Palacio obtuvo el Premio Enric Miralles 2001 en la VI Bienal de la Arquitectura Española.

El 19 de febrero, pero de 2021 los duques de Sussex, Harry y Meghan, confirman a la reina Isabel II de Inglaterra que no volverán a trabajar como miembros de la familia real británica. Esta confirmación significa que Harry y Meghan, quienes residen en California, devolverán sus nombramientos militares honorarios y patrocinios reales. Harry tendrá que renunciar a sus cargos de comandante aéreo honorario de la Real Fuerza Aérea en Honington, comodoro en jefe de buques pequeños y buceo de la Marina Real, presidente de The Queen's Commonwealth Trust y mecenas de la Rugby Football Union y la Rugby Football League. Meghan, por su parte, dejará de ser vicepresidenta de The Queen's Commonwealth Trust y mecenas del Royal National Theatre y la Asociación de Universidades de la Mancomunidad Británica.

¿Qué pasó el 19 de febrero?

1549.- Se crea el Archivo de Simancas (Valladolid), primer archivo oficial de la Corona de Castilla, según cédula de Carlos I.

1910.- Se inaugura Old Trafford, el estadio de fútbol del club británico Manchester United, apodado "El teatro de los sueños" por Bobby Charlton.

1936.- Manuel Azaña asume la presidencia del Consejo de Ministros español tras el triunfo electoral del Frente Popular.

1985.- Un Boeing 727 se estrella en la ladera noroeste del monte Oiz (Vizcaya) y causa la muerte de sus 148 ocupantes.

1986.- La URSS lanza la estación espacial de investigación Mir, la primera en estar habitada de forma permanente.

1990.- Se lanza la primera versión del programa de edición fotográfica Photoshop.

1992.- Corea del Sur y Corea del Norte ratifican el histórico acuerdo de no agresión y desnuclearización entre los dos países, oficialmente en guerra desde 1953.

2003.- Un avión militar iraní, con miembros del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, se estrella en Kerman (Irán) y causa la muerte de los 302 ocupantes a bordo.

¿Quién nació el 19 de febrero?

1473.- Nicolás Copérnico, astrónomo polaco.

1896.- André Breton, poeta y escritor francés, fundador del surrealismo.

1924.- Lee Marvin, actor estadounidense.

1939.- Alfredo Bryce Echenique, escritor peruano.

1960.- Príncipe Andrés, hijo de la Reina Isabel II de Inglaterra.

1977.- Dani Martín, cantante español.

¿Quién murió el 19 de febrero?

1980.- Bon Scott, cantante británico, vocalista de la banda AC/DC.

1997.- Deng Xiaoping, dirigente chino. 2011.- Florinda Chico, actriz española.

2016.- Umberto Eco, escritor italiano.

2019.-Karl Lagerfeld, diseñador alemán.

2020.- Fernando Morán, diplomático y político español.

¿Qué se celebra el 19 de febrero?

Hoy, 19 de febrero, se celebra el Día Mundial de la Justicia Social.

Horóscopo del 19 de febrero

Los nacidos el 19 de febrero pertenecen al signo del zodiaco Acuario.

Santoral del 19 de febrero

Hoy, 19 de febrero, se celebran los santos Julián, Álvaro de Córdoba y Gabino.