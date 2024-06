Efemérides de hoy 18 de junio de 2024: ¿Qué pasó el 18 de junio?

El 18 de junio, pero de 2019, la canciller alemana, Angela Merkel, sufre en público un temblor corporal que dispara los rumores sobre su salud. Durante un acto en el que recibe al presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, de visita oficial en Berlín, Angela Merkel, comienza a sufrir un visible temblor de manos y piernas con signos de debilidad física, sujetándose repetidamente las manos para tratar de calmar el temblor, durante aproximadamente medio minuto y mientras suena el himno alemán, sin que Volodímir Zelenski se percatara de ello.

Después del acto, durante una comparecencia conjunta, Angela Merkel, dice: "Estoy bien, me he bebido al menos tres vasos de agua, que parece que me faltaban, ahora me siento de nuevo bien" atribuyendo así a un supuesto problema de deshidratación el temblor, mientras dirige una sonrisa a Zelenski, quien a su vez apunta, en tono jovial que había visto a la canciller "muy segura".

Después de un fuerte desgaste durante su último mandato, tras las elecciones generales alemanas del 26 de noviembre de 2021, terminan para Angela Merkel, dieciséis años de liderazgo de Alemania y a veintiún años al frente de su partido político CDU.

Tal día como hoy, 18 de junio, pero de 2018, Iñaki Urdangarin, exduque de Palma, ingresa en la prisión de Brieva (Ávila) para cumplir su pena por el caso Noos. Urdangarin empieza a cumplir la condena de 5 años y 10 meses que le impuso el Tribunal Supremo por varios delitos de corrupción por el caso Nóos.

El marido de la infanta Cristina apura el plazo de cinco días dado por la Audiencia de Palma para entrar en prisión. Viaja en avión desde Ginebra (Suiza) a Madrid, llegando al aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, e ingresa a las 08:13 en la prisión de Brieva situada a 7 kilómetros de la ciudad de Ávila. Ejerce su derecho a elegir centro penitenciario para cumplir la condena al presentarse voluntariamente en el centro penitenciario de Brieva.

Se trata de una cárcel para mujeres, con capacidad para 340 reclusas y que cuenta con un módulo para hombres con cuatro celdas dobles. Iñaki Urdangarin es el único preso masculino en todo el centro. El exduque de Palma no tiene contacto alguno con las presas y está solo, con la única compañía de los funcionarios. Iñaki Urdangarin es condenado por el desvío de varios millones de euros de dinero público a una fundación sin ánimo de lucro que él mismo presidía.

El Supremo, que redujo en cinco meses la pena de Urdangarin, ratifica la condena inicial por malversación, prevaricación, fraude a la Administración, dos delitos fiscales y tráfico de influencias, pero le absuelve del delito de falsedad en documento público. Se trata de la primera vez en la historia de España que un pariente de un monarca entra en la cárcel, tras un mediático proceso judicial que ha durado doce años.

¿Qué pasó el 18 de junio?

1981: Médicos en San Francisco (California) reconocen formalmente la epidemia del SIDA.

1982: Aparece ahorcado en Londres el italiano Roberto Calvi, 'el banquero de Dios', presidente del Banco Ambrosiano, controlado por la mafia.

1993: Primer concierto de Lenny Kravitz en España, en el Palacio de los Deportes de Barcelona.

1995: El coronel Juan Alberto Perote, exjefe de la Agrupación Operativa del CESID, encarcelado en Alcalá de Henares (Madrid) por revelación de secretos.

1997: Rendición de Pol Pot, líder de los Jemeres rojos, dictador camboyano y responsable de dos millones de muertes.

2002: Baleares aprueba la primera ley electoral de España para la paridad en las listas de hombres y mujeres.

2005: ETA anuncia el cese de sus acciones armadas contra electos de partidos políticos.

2023: Desaparece el submarino Titán, que exploraba los restos del Titanic, con cinco personas a bordo. Se localizan restos del sumergible cinco días después.

¿Quién nació el 18 de junio?

1941: María Teresa Campos, periodista y presentadora española.

1942: Paul McCartney (The Beatles), cantante y compositor británico.

1943: Raffaella Carrá, presentadora y cantante italiana.

1946: Fabio Capello, exfutbolista y entrenador italiano.

1949: Susana Estrada, actriz española.

1952: Isabella Rossellini, actriz italiana.

¿Quién murió el 18 de junio?

1996: Juan Antonio Palomo, escultor español.

2006: Vicent Sherman, director de cine estadounidense.

2008: Jean Delannoy, cineasta francés.

2010: José Saramago, escritor portugués, Premio Nobel de Literatura.

2016: Leandro de Borbón Ruiz Moragas, hijo bastardo del rey español Alfonso XIII.

2018: Kazuo Kashio, cofundador de Casio.

¿Qué se celebra el 18 de junio?

Hoy, 18 de junio, se celebra el Día Mundial del Orgullo Autista; Día de la Gastronomía Sostenible; Día Internacional del Sushi; Día Internacional del Picnic.

Horóscopo del 18 de junio

Los nacidos el 18 de junio pertenecen al signo del zodiaco Géminis.

Santoral del 18 de junio

Hoy, 18 de junio, se celebran santa Paula y los santos Ciriaco, Leoncio, Marcos, Amando y Germán.