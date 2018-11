Dos policías de Parla protegen a 95 víctimas de violencia de género durante 24 horas a través de WhatsApp

Juan Carlos y Luis están disponibles las 24 horas. Protegen a 95 víctimas de violencia de género y se comunican con ellas a través de WhatsApp.

"Le pido ayuda y él enseguida me manda patrullas o lo que me haga falta. Hablo con él de situaciones que tengo y la verdad es que me ayuda un montón, un montón", explica una de las mujeres a las que protegen.

A veces no pueden hacer una llamada cuando están en peligro, por lo que a través de los mensajes contestan al momento. Da igual que sea fin de semana o vacaciones. Hacen de policías, amigos y casi psicólogos.

Lo hacen fuera de su horario laboral,pero reclaman más medios para seguir realizando este trabajo.