El menor agredido en Torre Pacheco rompe su silencio: "Tengo miedo, no salgo a la calle"

El joven de 15 años que fue brutalmente agredido en Torre Pacheco ha contado por primera vez cómo vivió la brutal agresión. Lo ha hecho en el programa 'Y ahora Sonsoles', visiblemente afectado y con miedo. "Estaba tranquilamente sentado y uno vino con tres más. Me empezó a preguntar cosas y a darme tortazos", relata. "Desde el viernes no salgo a la calle por mi seguridad obviamente, porque está viniendo gente de fuera. No me siento seguro, la verdad".

Este adolescente, hijo de madre española y padre marroquí, fue atacado durante una protesta pacífica organizada tras la agresión a Domingo, el vecino de 68 años cuya paliza originó toda la ola de disturbios en el municipio. A pesar de que solo estaba allí como parte de la concentración, fue golpeado y humillado por un grupo de ultras. Le confundieron por sus rasgos. "Yo soy español, me siento español. También tengo parte de marroquí", relata.

La experiencia ha hecho que el joven quiera marcharse de España: "Quiero continuar mis estudios en Suiza". La familia pide justicia: "Están haciendo un llamamiento en redes sociales para que vayan a por el crío". Su madre, Kesia, denuncia la situación con gran preocupación y rabia: "Esto no hay por dónde cogerlo. Ya no está seguro, no quiere estar aquí".

La familia exige justicia ante una situación que ha alterado por completo sus vidas. Las imágenes de violencia y los mensajes de odio que circulan han provocado una tensión que todavía se respira en el ambiente.

Un implicado pide perdón y tres personas ya están en prisión

Uno de los jóvenes que acompañaba al agresor de Domingo ha pedido perdón públicamente. Está acusado de omisión de socorro y encubrimiento. "Mucho perdón al anciano", declaró.

Hasta el momento, son tres los detenidos que han ingresado en prisión por la brutal paliza al anciano. El primero fue el autor material de la agresión a Domingo, ocurrido el pasado 9 de julio. Fue arrestado este lunes en Rentería (Guipúzcoa)y residía en Barcelona, según informó la delegada del Gobierno en Murcia, Mariola Guevara.

Otro de los detenidos ha ingresado en prisión provisional sin fianza, mientras que un tercer implicado ha quedado en libertad con medidas cautelares: tiene que comparecer en el juzgado los días 1 y 15 de cada mes, no puede portar armas ni acercarse a Torre Pacheco.

Además, la Policía ha detenido al administrador del canal de Telegram desde el que se incitaba a "cazar magrebíes" en el municipio. Se trata del presunto líder del movimiento supremacista xenófobo ‘Deport Them Now UE’, arrestado en Mataró (Barcelona). Pasará a disposición judicial este jueves.

Sigue la tensión en Torre Pacheco

Aunque la situación parece haberse calmado ligeramente, la tensión continúa. Las fuerzas de seguridad mantienen el control en los accesos al municipio para evitar la entrada de personas ajenas, pero los vecinos no bajan la guardia. Muchos temen que la violencia pueda repetirse en cualquier momento.

