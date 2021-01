Dimite Esther Clavero, alcaldesa de Molina de Segura, tras vacunarse contra el coronavirus antes de tiempo

Esther Clavero, alcaldesa de Molina de Segura, ha dimitido tras la polémica generada al conocerse que se vacunó contra el coronavirus antes de que le correspondiese, siendo una de tantos políticos en nuestro país que se ha saltado el protocolo de vacunación establecido por Sanidad.

La regidora de la cuarta ciudad murciana más importante ha presentado su dimisión después de que los 8 ediles de su grupo, que gobiernan con Podemos-Equo, le hayan retirado su confianza. "Siento no poder cumplir vuestro mandato, pero me debo a un partido que ha tomado esta decisión y fallaría a mis principios resistiendo ante las decisiones de órganos superiores", señala Clavero en su despedida en la que cita a Sartori: "Las guerras terminan cuando los vencedores imponen a los vencidos su propia regla decisoria".

Esther Clavero defendió haberse vacunado alegando que fue "citada por prescripción facultativa junto a otros ciudadanos en horario de atención al público", el PP denunció que el justificante facultativo que habla de su reticencia a vacunarse y su negativa a aislarse como razones para vacunarla está firmado por el compañero sentimental de la alcaldesa, coordinador de su centro de salud. "Me he vacunado, sí. Cometí el error de hacerlo cuando me llamaron de mi centro de salud porque consideraron que al ser paciente de riesgo y estar altamente expuesta iba a ser lo mejor para mí. Ese es el máximo delito que he cometido en mis 43 años de vida. Y por él abandono este proyecto", dice la regidora.