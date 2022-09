Día del pensamiento positivo: 10 frases para ver la vida de otra manera

Este día se celebra el pensamiento positivo como una forma de afrontar ciertas situaciones que nos sobrepasan o que no podemos cambiar. Se celebra el día 13 de septiembre por iniciativa de la Doctora Kirsten Harrell, una psicóloga cuya fundación busca recaudar fondos para ayudar a personas que han sufrido daños en la médula espinal.

El pensamiento positivo busca eliminar todos aquellos pensamientos que te suponen malestar y que a la vez, no pueden resultar en nada constructivo. De esta manera la mente es capaz de sanar y hacerse fuerte, lo que supone la base de una personalidad sana y equilibrada.

10 frases para el pensamiento positivo

"Convierte los muros que aparecen en tu vida en peldaños hacia tus objetivos".

"Saber vivir es hacer lo mejor que podemos con lo que tenemos en el momento en el que estamos".

"Mientras tu sepas quien eres, no tiene nada que demostrar".

"La corrección hace mucho, pero el estímulo hace más".

"El ayer no es nuestro para recuperarlo, pero el mañana es nuestro para ganar o perder".

"Encuentra un lugar en tu interior donde haya alegría y la alegría quemará el dolor".

"Los corazones pueden romperse, pero el corazón es el más duro de los músculos, capaz de bombear toda la vida, setenta veces por minuto, y apenas vacilar a lo largo del camino. Incluso los sueños, las más delicadas e intangibles de las cosas, pueden resultar muy difíciles de matar".

"Una vez que reemplaces los pensamientos negativos por positivos, comenzarás a obtener los resultados positivos".

"Si no estás cometiendo errores, entonces no estás haciendo nada. Me siento positivo porque cometo errores".

"La creación de mil bosques está en una bellota".

Que es la psicología positiva

La Psicología Positiva es la encargada de estudiar las bases del bienestar psicológico y la felicidad, así como las fortalezas y las virtudes humanas. Es el intento de, desde un punto de vista científico, estudiar lo que desde la percepción humana le da valor a la vida y los factores que constituyen una vida plena, reconociendo las diferencias que existen entre culturas.

Es un estudio que abre un nuevo campo contrario a la psicología tradicional, que desde siempre se ha enfocado en estudiar los aspectos atípico y patológicos del ser humano, entendiendo que al curar a una persona de sus males para que volviese a la normalidad, sería para ella más sencillo encontrar la felicidad. Por el contrario, los psicólogos positivistas se centran en aspectos como la creatividad, la inteligencia emocional, el humor o el bienestar psicológico. Aun así, los positivistas no niega el resto de ramas de la psicología sino que pretende equilibrar al resto de campos más enfocado en aspectos negativos de la psique. Me esta manera se suplen de algún modo las deficiencias y que así no constituyan una comprensión limitada de la mente humana.

Una de las características más importantes de la psicología positiva radica en su propio origen, que se basa en el método científico. Es así como los descubrimientos forman parte de un amplio proceso de experimentación y refutación de cada una de las suposiciones que se hacen sobre las emociones positivas.

Tres aspectos de la felicidad

El psicólogo y escritor estadounidense Martin Seligman que además es director del departamento de Psicología de la Universidad de Pensilvania, lleva décadas dedicándose al campo de la psicología positiva. En su libro 'Felicidad Auténtica', propone practicar simultáneamente tres aspectos que son claves para tener felicidad.

Buscar esa gratificación inmediata que se encuentra en el día a día. emociones como la alegría o la inspiración, que si bien son fugaces, son necesarias para el desarrollo de la felicidad. También es importante comprometerse a una actividad que te provoque satisfacción y nos dan un motivo para crecer en esos aspectos de nuestra vida. Por último, recalca la importancia de la vida con significado. De esa forma uno se pone al servicio de algo más grande que uno mismo afectando al mundo de una forma positiva y evitando el existencialismo de esta forma.

Está bien no estar bien

Producto de la malinterpretación y simplificación de las ideas de la psicología positiva ha dado como resultado una idea errónea de conceptos como felicidad u optimismo, pensando que surge de ignorar pensamientos negativos. De esta forma, se puede negar la ira, el miedo o la tristeza por no ser emociones positivas, por considerar que no aportan nada a la persona.

Por el contrario, la piscología positiva no es ignorar, sino la correcta interpretación de esas emociones para que nos sirvan de experiencia y aprendizaje, aprendiendo a procesarlas correctamente y utilizarlas de manera constructiva.

Una interpretación errónea, puede dar lugar a una persona completamente desconectada de la realidad y de sus emociones, al ignorar todo aquello que le produzca malestar. Eso crea un dogma de "sonrisa perpetua", donde se considera que la negatividad no solo te afecta a ti, sino que también a los que te rodean. A una persona esto puede llegar a sofocarle, haciéndoles dudar hasta de si realmente tienen motivos para sentirse mal de alguna forma.