La fotografía puede llegar a ser un arte y, el fotógrafo, un artista. El fotoperiodista Carl Mydas, que cubrió la Segunda Guerra Mundial, dijo que "Uno se convierte en fotógrafo cuando ha superado las preocupaciones del aprendizaje y, en sus manos, la cámara se convierte en una extensión de uno mismo. Entonces, comienza la creatividad".

Por su parte, Percy W, Harris afirmó que "la habilidad en la fotografía es adquirida con práctica y no comprando". Es decir, no se es mejor fotógrafo por disponer de buenas cámaras u objetivos, sino que la práctica es la clave.

El fundador de Kodak, George Eastman, destacó la importancia de la luz: "La luz hace la fotografía. Aprovecha la luz. Admírala. Ámala. Pero, sobre todo, conócela. Conoce para todo lo que sirve y lograrás conocer la clave de la fotografía".

Según Emmet Gowin, la fotografía es una especie de microscopio de lo cotidiano: "La fotografía es una herramienta para tratar con cosas que todos conocen pero que nadie presta atención. Mis fotografías se proponen representar algo que ustedes no ven".

Para Elliot Erwitt, "la cámara fotográfica es un instrumento que enseña a la gente cómo ver sin una cámara fotográfica". Este arte también tiene una parte sentimental. Como dijo Yousuf Karsh, "El corazón y la mente son la verdadera lente de la cámara". Uno de los mejores fotógrafos de la historia, Henri Cartier-Bresson, afirmó que "fotografiar es colocar la cabeza, el ojo y el corazón en un mismo eje".

Además, el fotógrafo de guerra Robert Capa animó a no quedarse parado y aconsejó moverse para acercarse a la acción sin miedo ni vergüenza: "Si tus fotografías no son lo suficientemente buenas es porque no estás lo suficientemente cerca".