Salva rompe a llorar en su declaración sobre asesinato del marido de Maje: "Pido perdón a la familia de Antonio y a la mía"

En el vídeo, filtrado por la cuenta de Twitter @AfectadosBBS, el párroco de Ciudad Real reclama más ayudas para las obras de la iglesia que han costado 1.100.000 euros. "Se ve que eso no interesa, pero faltan 600.000 euros", recuerda el cura durante la homilía y añade "que yo me calle no significa que sea tonto. Sé quién da y quién no da".