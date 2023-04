Le detienen por agredir sexualmente a una menor en el metro de Madrid, a la que comenzó acosando dentro del vagón

Un hombre de 45 años ha sido detenido por la Policía Municipal por agredir, presuntamente, a una menor a la que empezó acosando dentro del vagón de metro en el que viajaba para realizarle tocamientos después en el andén. Esto no acabó aquí, puesto que repitió los abusos con otras mujeres.

El suceso tuvo lugar este miércoles sobre las 22:30 horas en la línea 1 de metro dentro de un vagón en el que, según explica la víctima y otros pasajeros, el individuo comenzó a acosarla. Ante su insistencia, la menor decidió bajarse antes de la estación a la que viajaba. Sin embargo, el presunto acosador hizo lo mismo. Allí, comenzó a realizar tocamientos en su cuerpo.

Tras esto, la chica pidió ayuda, mientras el hombre agredía a otras mujeres que esperaban en el andén. Efectivos de la Unidad Central de Seguridad de la Policía Municipal detuvieron al hombre que había intentado huir por el metro, aunque finalmente se le arrestó en otro andén. Por su parte, agentes tutores de la Policía atendieron a la joven y avisaron a su abuela y ambas fueron trasladadas a su domicilio.

Otros sucesos

Antonio García, un cocinero de 49 años, sufrió en 2016 una brutal paliza en el metro de Barcelona. Regresaba a casa tras una jornada de trabajo cuando cuatro jóvenes, de entre 20 y 21 años, le dieron una paliza con patadas y puñetazos en la espalda y en la cabeza. En el vídeo que grabaron se puede apreciar cómo los acusados saltan a los tornos del metro, entran al vagón y se lanzan un mechero que impacta contra la víctima.

Aunque les pedía desesperadamente que pararan, no lo hicieron. Estuvieron dándole golpes durante todo el trayecto hasta la siguiente estación. Además, le arrojaron en el andén medio inconsciente. Debido a este desagradable suceso, Antonio se ha quedado en silla de ruedas. El parte médico reflejó una lesión grave en la médula, tiene afectadas tres vértebras, L4, L5 y L7 y también en uno de los ojos, en el que perdió parte de la visión. "El ojo derecho me lo fastidiaron, el nervio óptico inflamado, luxación de cristalino, la C7 rota...." y asegura que "no me acuerdo como me levanté, ni como salí, ni nada" .