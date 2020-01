Un hombre se queda en silla de ruedas por una agresión en el metro de Barcelona: " no me acuerdo ni cómo me levanté"

La agresión se produjo en junio de 2016 en el metro de Barcelona cuando Antonio García, un cocinero de 49 años regresaba a casa tras su trabajo. Cuatro chicos, de entre 20 y 21 años, le propinaron una brutal paliza, le dieron patadas y puñetazos en la espalda y la cabeza. Todavía no se sabe el por qué de tanta violencia. En el vídeo grabado se puede ver cómo los acusados saltan los tornos del metro, entran al vagón, se lanzan un mechero que impacta contra la víctima. Antonio les pide que paren el juego. Iba con un amigo, que al ver que "el grupo se iba poniendo alborotado" se marcha a otro lado del vagón, recuerda Antonio, que se lamenta que él debería haber hecho lo mismo.

Terribles lesiones en la médula y en un ojo

No dejaron de darle golpes hasta la siguiente estación. Luego le arrojaron en el andén medio inconsciente. Antonio se ha quedado en silla de ruedas por la agresión. El parte médico reflejó una lesión grave en la médula, tiene afectadas tres vértebras, L4, L5 y L7 y también en uno de los ojos, en el que ha perdido parte de la visión."El ojo derecho me lo fastidiaron, el nervio óptico inflamado, luxación de cristalino, la C7 rota...." y asegura que "no me acuerdo como me levanté, ni como salí, ni nada" .

Esta semana se ha celebrado juicio a 3 de los detenidos

Los Mossos d’Esquadra detuvieron a sus agresores, estuvieron dos años en prisión provisional y el pasado miércoles terminó el juicio contra tres de ellos y contra Transports Metropolitans de Barcelona, al que víctima y Fiscalía reclaman una indemnización como responsables civil subsidiario por no haber garantizado la seguridad.