Detenido un hombre por la agresión lesbófoba en Valladolid que dejó a una joven con la mandíbula rota

Una brutal agresión lesbófoba en Valladolid ha conmocionado a la ciudad y a la comunidad LGBTI. El pasado 1 de septiembre, una joven de 21 años fue víctima de un ataque violento que le causó una doble fractura de mandíbula. El incidente ocurrió alrededor de las 6:30 de la mañana en la zona de San Miguel, cerca de la Plaza Fabio Nelli, cuando la víctima se dirigía a buscar a sus amigas a una discoteca cercana.

Según el relato de la joven, mientras caminaba por las calles no particularmente oscuras ni poco transitadas, se cruzó con tres chicos de aproximadamente 18 o 19 años. La joven, al notar que los chicos se reían de ella, intentó ignorarlos, pero fue abordada por uno de ellos que le preguntó su nombre. Tras responder, el chico le lanzó un puñetazo directo a la mandíbula, provocándole una fractura en dos lugares distintos.

"Se largaron y me quedé escupiendo sangre"

Los agresores se dieron a la fuga mientras ella quedaba en el suelo, escupiendo sangre. Gracias a la rápida intervención de otros transeúntes, que llamaron a la Policía y ayudaron a localizar a los agresores, se logró que los tres hombres fueran identificados, aunque solo uno ha sido detenido hasta el momento.

Denuncian esta agresión

La Fundación Triángulo, dedicada a la defensa de los derechos LGBTI, ha condenado "enérgicamente" la agresión. En un comunicado, la Fundación explicó que el ataque, que incluyó el insulto "lesbiana de mierda", es claramente un delito de odio. La organización ha pedido que la investigación se enfoque en la naturaleza lesbófoba del crimen y ha mostrado su apoyo a la víctima.

"Este tipo de agresión no tiene justificación alguna. La joven estaba indefensa y sola frente a sus atacantes", señalaron desde la Fundación, subrayando que la agresión se basó únicamente en prejuicios relacionados con la orientación sexual de la víctima.

Incremento de los delitos de odio

El subdelegado del Gobierno en Valladolid, Jacinto Canales, ha confirmado la detención de uno de los presuntos agresores y ha indicado que la Unidad especializada en delitos de odio está investigando el caso. Según Canales, el detenido está siendo interrogado y se están recopilando pruebas para esclarecer el caso y llevar a los responsables ante la justicia. El subdelegado también expresó su preocupación por el incremento de delitos de odio y aseguró que se están tomando medidas para abordar estos crímenes de manera más eficaz.

La joven agredida, que fue operada de urgencia y deberá alimentarse a través de una pajita durante los próximos 40 días, ha agradecido a la Policía y al servicio de sanidad de Castilla y León, Sacyl, por su apoyo. En un emotivo testimonio, la víctima expresó su shock y dolor, y subrayó que la agresión no se debió a su orientación sexual ni a su apariencia, sino a la intolerancia y odio que aún persisten en la sociedad. "No me puedo creer que a mis 21 años me hayan obligado a vivir esto. Espero que al dar voz a mi experiencia, se eviten futuras agresiones", afirmó.

El sindicato CCOO de Castilla y León también ha condenado "enérgicamente" la agresión. Yolanda Martín, secretaria de Mujeres, Igualdad y Políticas Sociales del sindicato, ha afirmado que la violencia basada en el sexo u orientación sexual no debe ser tolerada en ningún entorno. A pesar de que el ataque no ocurrió en un ámbito laboral, CCOO ha reiterado su compromiso con la protección de los derechos LGBTI y ha expresado su solidaridad con la víctima y su familia.

