Se desploma en España la incidencia por COVID en mayores de 60 años, ya por debajo de los 200 puntos

Las numerosas enfermedades que han empezado a surgir en los últimos tiempos han hecho olvidar parcialmente la pandemia de coronavirus. Ha sucedido con el brote de viruela del mono, que comenzó a finales del pasado mes de abril, habiendo contagiado a más de 20.000 personas en el mundo. También con la aparición del mortífero virus de Marburgo en Ghana o con los primeros positivos por polio en años, temiéndose que la enfermedad vuelva a resurgir.

No obstante, la pandemia de coronavirus no ha terminado, a pesar de que las cifras continúen bajando. El último informe aportado por el Ministerio de Sanidad señala que la incidencia acumulada en personas mayores de 60 años ha caído más de 50 puntos, ya por debajo de los 200. Concretamente, la incidencia se sitúa en 195,1 puntos, con 8.463 contagios y 222 muertes más registrados en los últimos tres días. Respecto a los ingresos, hay un 3,89% de camas ocupadas, de los cuales un 3,6% se encuentran en la UCI.

La viróloga Margarita del Val ha querido dar una advertencia sobre el coronavirus, señalando que "nos tenemos que preparar para el otoño y no lo estamos haciendo". Según indica, "igual que nos ponen un antibiótico cuando tenemos una faringitis y no estamos graves, también vamos a necesitar los antivirales. Si no aprendemos esto, estaremos más vulnerables a los coronavirus y otros virus respiratorios en el próximo otoño y el invierno". No obstante, ha querido resaltar que la situación actual es "totalmente distinta" a la que ha habido en épocas anteriores gracias a "las herramientas que nos ha costado un año o dos años conseguir".

La vacunación crece y el virus sigue circulando por el mundo

Respecto a los datos de vacunación, se han inoculado más de 95 millones de dosis en España, lo que supone un 98,5 % del total, habiendo 1,4 millones más aún disponibles. Por otro lado, un 93,1 % de la población se ha puesto al menos una dosis, mientras el número de personas que se ha puesto las dos dosis en nuestro país supone el 92,8 % de la población. En cuanto a los niños de entre 5 y 11 años, más de un 45 % ha recibido las dos dosis.

Aunque el ritmo de contagios se ha ralentizado en el mundo, el coronavirus sigue campando a sus anchas por el planeta, con más de 594 millones de contagios confirmados desde que la pandemia diera comienzo. Un total de 6,4 millones de personas ha perdido la vida en apenas dos años y se han inoculado más de 12.000 millones de dosis en todo el planeta. Los países de África son los que tienen la tasa de vacunación más baja del mundo.