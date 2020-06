Gritos y carreras en el desalojo de una playa de Cádiz por un macrobotellón en la noche de San Juan

En la noche de San Juan la Policía tuvo que desalojar la playa de Santa María del Mar, en Cádiz, debido a una concentración de jóvenes en un macrobotellón.

Decenas de jóvenes se reunieron en la playa durante la noche de San Juan pese a la prohibición de las aglomeraciones. Además gran parte de ellos no cumplía con el distanciamiento social y no llevaban mascarillas. De uso obligatorio cuando no puede cumplirse con el distanciamiento de 1,5 metros.

Decenas de vecinos llamaron a la Policía advirtiendo de las aglomeraciones por lo que los agentes decidieron desalojar la playa y blindar los accesos durante toda la noche con vallas y con la presencial policial.

Se podía estar en la playa pero lo que no podía hacerse era aglomeraciones debido al coronavirus. En Cádiz habían prohibido las hogueras pero si se permitía pasar la noche de San Juan en las playas.

La diputación había propuesto un espectáculo de fuegos artificiales desde La Caleta donde los grupos cumplieron con el distanciamiento y el ambiente era más familiar.

A lo largo de la nueva normalidad se han visto varios macrobotellones donde los jóvenes siguen sin cumplir con el distanciamiento social pese al coronavirus.