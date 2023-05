De una vivienda indigna a un desahucio: "No tengo derecho a ayudas por tener una nómina"

El acceso a la vivienda es cada vez más difícil. Los sueldos no suben, pero los precios sí. Susana y su hija de 10 años tan solo se mantienen con su sueldo. Es de ahí de donde sale el dinero para todos los gastos: alquiler, luz, agua, comida y las necesidades de su hija pequeña, como el material escolar.

Hasta hace unos días, ambas vivían de alquiler en una casa en muy malas condiciones. Y es por eso que hace 18 meses Susana se negó a seguir pagando.

"Estoy en un albergue y no es sitio para una niña"

Después de varios meses sin ingresar el dinero del alquiler, le llegó a Susana la carta de desahucio, por lo que ahora, tanto ella como su hija menor, residen en un albergue: "Estoy en un albergue y no es sitio para una niña".

Obligada a esta situación, Susana tan solo pide una vivienda digna: "un alquiler social en el que yo pueda vivir con mi hija", e insiste en que no quiere que se la regalen: "Yo la voy a pagar".

Su sueldo ronda los 900 euros y con eso es incapaz de llegar a todo, sobre todo a un alquiler en el mercado libre. Es por eso que pide una vivienda de alquiler social donde pueda vivir en condiciones: "Necesito que me saquen de ahí urgentemente (...). Mi niña lo está pasando muy muy muy mal".

Así está el mercado del alquiler en Cádiz

Ahora mismo, Susana, que es limpiadora, afirma que los alquileres en Cádiz no bajan de los 700 u 800 euros -incluso asegura que ha llegado a verlos por 1000 euros y que lo más barato que ha visto por una habitación es un precio de 550 euros-. Con estas cantidades se le hace imposible hacer frente a todos los gatos, ya que dispone de su único sueldo tanto para ella como para su hija.

A estos precios se le suma un problema más: Susana no tiene derecho a ninguna ayuda, ya que dispone de un sueldo: "No tengo derecho a ayudas por tener una nómina". Es por todos estos gastos que 900 euros no son suficientes para llegar a todo.