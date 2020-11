La denuncia de los colegios privados donde el 90% de los concertados cobran una cuota obligatoria a las familias

El 89% de los colegios concertados perciben de forma precisa una cuota base a las familias, según un estudio sobre la información y las tarifas que una muestra de 336 colegios concertados de ámbito nacional facilita a las familias, realizado por Garlic para la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos (CEAPA) y la Asociación de Colegios Privados e Independientes (CICAE).

En dicho documento, no existe la evitable liquidación del tributo de unos 300 colegios de los 336 analizados. Que pese a que se supone que es un pago voluntario, cuando se les preguntan por la pregunta de cuota, responden que estos son los costes del centro.

En el informe se concluye que se dan casos de "fraude" y "falta de transparencia" en centros que reciben fondos públicos y denuncia que en el 44% de los colegios observados no existe voluntariedad en la cuota opcional para las familias. Esto implicaría que muchas familias no puedan permitirse este tipo de educación para sus hijos.

En el Reglamento de Normas Básicas sobre Conciertos Educativos, se indica que "el concierto educativo obliga al titular del centro privado a impartir gratuitamente las enseñanzas del concierto" y afirma que "por la impartición de las enseñanzas del nivel educativo objeto del concierto no se podrá percibir concepto alguno que, directa o indirectamente suponga una contrapartida económica por tal actividad".

No obstante, el estudio detalla que casi el 90% de los colegios concertados analizados cobran una cuota, y concretamente en las comunidades autónomas de la Comunidad de Madrid, Cataluña, País Vasco y Navarra se cobra cuota base en el 100% de los centros visitados.

Aunque hay colegios concertados que no cobran a las familias, hay otros que, por el contrario, pueden llegar a cobrar una cuota que, en el caso del colegio St. Paul's de Barcelona, alcanza los 950 euros. El pago promedio más alto en Cataluña es de 255 euros al mes, donde le sigue la Comunidad de Madrid con 110.81 euros de cuota mensual y País Vasco con 97,35 euros.